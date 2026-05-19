Otonom dikey kalkış ve iniş yapabilen insansız hava araçları üzerine çalışmalar yürüten ABD'li teknoloji şirketi PteroDynamics, Avustralya Kraliyet Donanması’nın denizcilik lojistiği operasyonlarında görevlendirmek üzere açtığı ihaleyi kazanarak ilk yurt dışı savunma kontratını resmen hayata geçirdi. Transwing İHA sistemlerinin tedarikini içeren bu anlaşma kapsamında, platformun P4 olarak adlandırılan ilk varyantının 2026 yılının bahar aylarında teslim edilmesi hedefleniyor. PteroDynamics, gerçekleştirilen test süreçlerinin ardından sözleşmeyi almaya hak kazandığını ilan etti. Firma, Nisan 2025'te Avustralya Savunma Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması personeli önünde icra ettiği başarılı uçuş gösterisinde; P4 Transwing modelinin havada kalış performansını, süratini, tırmanma hızını ve hem karadaki hem de denizdeki dar istasyonlardan kargo taşıyarak dikey kalkış, seyir ve iniş yeteneklerini gözler önüne sermişti.

Şirket kanadından yapılan resmi bilgilendirmeye göre varılan anlaşma; P4 Transwing İHA modellerini, personel eğitimlerini ve kesintisiz teknik destek hizmetlerini bünyesinde barındırıyor. Sözleşme ayrıca Avustralya Kraliyet Donanması’na, 2027 yılı itibarıyla envantere dahil edilmek üzere daha gelişmiş boyutlardaki P5 Transwing sistemlerini de satın alabilme opsiyonu tanıyor. Transwing platformunun en dikkat çekici yönü, standart hibrit VTOL tasarımlarında sıklıkla karşılaşılan performans kayıplarını tamamen ortadan kaldıran katlanabilir kanat mekanizması olarak öne çıkıyor. Hava aracı “dikey modda” çalışırken kanatlarını katlayarak kapladığı alanı minimuma indiriyor; bu sayede gemi güverteleri, askeri araçlar veya ileri karakollardaki dar alanlardan kolayca havalanıp inebiliyor. “Yatay uçuş” fazına geçildiğinde ise katlı kanatlar açılarak klasik sabit kanatlı uçakların sahip olduğu aerodinamik verimliliğe kavuşuyor. Bu sayede araç, benzer ebatlardaki çok rotorlu drone modellerine kıyasla çok daha uzun menzillere ve havada kalış sürelerine erişebiliyor.

Üretici şirket PteroDynamics, geliştirdikleri sistemin benzer kanat açıklığına sahip diğer dikey iniş-kalkış yapabilen hava araçlarına oranla üçte bir ya da daha az bir zemin alanını işgal ettiğini vurguluyor. Bu kompakt yapı, özellikle operasyon sahasının dar bir gemi güvertesi olduğu durumlarda hayati bir avantaj sağlıyor. İlk etapta teslim edilecek olan P4 Transwing modeli, şirketin teknik veri dokümanlarına göre 89 pound (yaklaşık 40 kg) azami kalkış ağırlığına ve 15 pound (yaklaşık 6.8 kg) maksimum faydalı yük taşıma sınırına sahip. Paylaşılan bu teknik kapasiteler; normal şartlarda ulaştırılması için helikopter seferleri ya da su üstü gemisi intikalleri gerektiren uzak noktalara ve savaş gemilerine; küçük fakat operasyonel manada kritik öneme sahip kargoları, tıbbi destek paketlerini, mühimmatları, kritik yedek parçaları ve muhabere donanımlarını ulaştırmak için platformu son derece elverişli bir askeri kategoriye yerleştiriyor.