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Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düzenlenen asker uğurlaması, silahla yaralanma olayıyla sonuçlandı. Kutlama sırasında otomatik av tüfeğiyle havaya ateş açan F.T., silahını doldurup boşalttığı esnada kazara kendini bacağından vurdu.

ASKER UĞURLAMASINDA KENDİNİ VURDU

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker uğurlaması sırasında otomatik av tüfeğiyle havaya ateş eden F.T., silahıyla doldur-boşalt işlemi yaptığı sırada yaralandı.

Bacağından vurulan F.T., yakınları tarafından Sivas-Kayseri Karayolu üzerindeki uygulama noktasına götürüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYDA KULLANILAN TÜFEK BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, F.T.'nin yaralanmasına neden olan otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Silah jandarma ekiplerine teslim edilirken, olayın yaşandığı bölgede inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.