İstanbul Kağıthanede yaşayan yirmi yaşındaki E. A. isimli genç kadın, park halindeki aracına binmek istediği sırada hayatının şokunu yaşadı. Hiç beklemediği bir anda maskeli ve elinde bıçak bulunan bir şahsın saldırısına uğrayan genç kadının yaşadığı bu korkunç anların arkasından, eski sevgilisi yirmi yaşındaki A. M. çıktı. A. M. isimli şahsın, ayrıldığı sevgilisi E.A. ile yeniden barışmak ve onun gözünde kahraman gibi görünmek amacıyla bu dehşet verici planı hazırladığı belirlendi.

MASKELİ VE BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞET SAÇTI

Olay günü E. A. aracına bindiği esnada, on altı yaşındaki Y. A. isimli şüpheli hızla aracın kapısını açarak içeri sızdı. Yüzünde maske bulunan ve elindeki kesici aleti mağdur kadına doğrultan küçük yaştaki saldırgan, gasp girişiminde bulunarak büyük bir paniğe neden oldu.

Araç içerisinde yaşanan bu gergin anlar sırasında çevredekilerin durumu fark etmesi veya planın aksaması üzerine panikleyen Y. A. olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Tam bu esnada, planın asıl mimarı olan eski sevgili A. M. sanki tesadüfen oradan geçiyormuş gibi yaparak kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.

Yaşananların ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın sıradan bir gasp girişimi olmadığını kısa sürede anladı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen emniyet güçleri, şüpheli hareketleri ve olay öncesindeki bağlantıları titizlikle takip etti. Görüntülerde maskeli Y. A. isimli şahsın araca binmesi, bıçakla tehditler savurması ve ardından yaşanan kaçma anları net bir şekilde yer alıyordu. Polisin derinleşen incelemeleri sonucunda, kaçan saldırganı kovalayan eski sevgili A. M. ile saldırgan Y. A. arasında bir iş birliği olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A. M. emniyetteki ifadesinde kan donduran gerçeği itiraf etti. Eski sevgilisi E. A. ile yeniden barışabilmek için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen şüpheli, önce onu korkutup sonra kurtararak güvenini kazanmayı amaçladığını dile getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece gasp suçundan tutuklanan A. M. ve Y. A. cezaevine gönderildi. Genç kadının ise yaşadığı büyük travmanın ardından olayın bu şekilde planlanmış olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.