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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy’de BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı’nı kapsayan kapsamlı ulaşım düzenlemesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Güveniş Caddesi’nde son kat aşınma asfaltının serimine geçilirken, kaldırım, peyzaj ve parklanma düzenlemeleri de tamamlanma aşamasına geldi. BSH Kavşağı’nın ikinci etabında ise altyapı ve yağmur suyu bağlantıları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy’ün ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kent merkezindeki önemli ulaşım akslarını daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirmek amacıyla 16 Temmuz’da başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı’nı kapsayan proje kapsamında yol ve kavşak düzenlemelerinin yanı sıra kaldırım, yağmur suyu hattı, aydınlatma ve çevre düzenlemeleri de birlikte yürütülüyor.

Proje kapsamında toplam 15 bin metrekare kaldırım, 20 bin ton taş dolgu, 14 bin ton asfalt ve 500 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla birlikte yalnızca mevcut ulaşım sorunlarının giderilmesi değil, Çerkezköy kent merkezindeki ulaşım alanlarının daha işlevsel ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

GÜVENİŞ CADDESİ YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR

Projenin önemli bölümlerinden biri olan ve Çerkezköy kent merkezinin ana ulaşım arterlerinden Güveniş Caddesi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. Caddede son kat aşınma asfaltının serimi gerçekleştirilirken, kaldırım yenilemeleri de tamamlandı. Yol boyunca yaya kullanımını kolaylaştıracak şekilde modernize edilen kaldırımların yanı sıra parklanma alanları da yeniden düzenlendi.

Güveniş Caddesi’nde trafik şeritleri, yaya yolları ve parklanma şeritlerinin çizimi gece saatlerinde gerçekleştirilecek. Baca ve ızgara yükseltme çalışmalarının da başlamasıyla birlikte caddedeki son imalatlar tamamlanacak. Ağaç dikimleri ve oturma banklarının montajları ise devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Güveniş Caddesi, asfaltından kaldırımlarına, peyzajından parklanma düzenine kadar yenilenerek Çerkezköy’ün önemli ulaşım arterlerinden biri olarak daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşacak.

Trafiğin pazartesi gününden itibaren yeniden açılması planlanan caddede son imalatların da önümüzdeki hafta tamamlanmasıyla birlikte Güveniş Caddesi’nin yeni görünümünün tamamen ortaya çıkması bekleniyor.

BSH KAVŞAĞI’NDA İKİNCİ ETAPTA HIZLI İLERLEME

Çalışmaların diğer önemli ayağını oluşturan BSH Kavşağı’nın ikinci etabında da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Altyapı ve yağmur suyu bağlantılarının tamamlandığı bölgede derin kazı ve dolgu çalışmalarının bu hafta içerisinde bitirilmesi, ardından asfalt imalatlarına geçilmesi planlanıyor.

BSH Kavşağı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle yüksek tonajlı ve büyük araçların geçişinde sorun oluşturan köprü altındaki yükseklik problemi de yol kotunun yeniden düzenlenmesiyle gideriliyor. Kavşağın yeni düzenlemesiyle birlikte ulaşım güvenliğinin artırılması ve trafik akışının daha akıcı ve düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

BSH Kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı arasında kalan ve ulaşım açısından sorun oluşturan bölümde ise kazı ve birinci kat asfalt çalışmaları tamamlandı. BSH Kavşağı çevresindeki kaldırım yenileme çalışmaları da devam ediyor.

ÇALIŞMALAR PLANLANAN SÜREDEN ÖNCE TAMAMLANACAK

Proje kapsamında BSH Kavşağı’nın hızlı tren hattıyla uyumlu şekilde yeniden düzenlenmesi, Güveniş Caddesi’nin yol ve kaldırımlarının yenilenmesi, Altıyol Kavşağı’nda ise şeritlerin genişletilerek kavşağın sinyalize hale getirilmesi planlanıyor. Bölgedeki aydınlatma elemanları da kent estetiğine uygun şekilde modernize ediliyor.

20 Aralık olarak belirlenen proje bitiş tarihinin beklenmeden, çalışmaların mevcut ilerleme hızına bağlı olarak bölümlerin daha erken hizmete açılması hedefleniyor. Güveniş Caddesi’nin önümüzdeki hafta tamamlanması, BSH Kavşağı’nın da planlanan tarihten önce yeni düzenlemesiyle trafiğe açılması öngörülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy’de yürüttüğü çalışmalarla araç ve yaya ulaşımını birlikte ele alırken, kaldırım ve parklanma düzenlemeleri, yağmur suyu altyapısı, peyzaj ve aydınlatma uygulamalarıyla kent merkezinin ulaşım altyapısını ve görünümünü bir bütün olarak yeniliyor.