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Kaynak: İHA

Alınan bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi 6048 Sokak'taki Boztepe Vizyon Konutları B Blok'ta yaşayan Muhammed Furkan Özbek, sabah saatlerinde üniversite sınavına katılmak üzere evden çıktı. Ancak binanın asansörüne bindikten kısa süre sonra meydana gelen arıza nedeniyle kabinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmayla asansör kapısını açarak öğrenciyi güvenli şekilde dışarı çıkardı.

Sınava geç kalma riskiyle karşı karşıya kalan Özbek için ekipler seferber oldu. İtfaiye görevlileri, öğrenciyi vakit kaybetmeden sınav merkezine ulaştırdı. Muhammed Furkan Özbek’in sınavın başlamasına yalnızca 7 dakika kala salona giriş yaptığı belirtildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da olumsuz durum yaşanmazken, öğrenci ve ailesi kendilerine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.