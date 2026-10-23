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Milyarlık fon vurgunu gündemdeki yerini korurken anket firmaları da anket çalışmalarına devam ediyor. Son anket ASAL'dan geldi.

EZİCİ ÇOĞUNLUK "HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR" DEDİ

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 20 kişiyle yaptığı "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" anket sonuçlarını açıkladı.

Ankette katılımcılara "Sizce, fon mağdurlarının zararını kim karşılamalı?" sorusu yöneltildi. Elde edilen genel ortalamaya göre seçmenlerin yüzde 68,8'lik ezici bir çoğunluğu, oluşan zararın "Fonlardan haksız kazanç elde edenler" tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.

"DEVLET KARŞILAMALI" DİYENLER YÜZDE 3,5'TE KALDI

Araştırma sonuçlarında, zararın "Denetim ve gözetim yapmayanlar" üstlenmeli diyenlerin oranı yüzde 13,7 oldu.

Zararın "Devlet tarafından karşılanması" gerektiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 3,5 seviyesinde kaldı. Soruya "Fikrim yok / Cevap yok" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 14,0 olarak kayıtlara geçti.

TÜM PARTİ SEÇMENLERİ AYNI GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ

Siyasi parti seçmenlerinin kırılımları incelendiğinde, tüm parti tabanlarının faturanın haksız kazanç sağlayanlara kesilmesi konusunda uzlaştığı görüldü.

"Fonlardan haksız kazanç elde edenler karşılamalı" yanıtını verenlerin en yüksek olduğu kitle yüzde 76,5 ile MHP ve yüzde 75,4 ile AK Parti seçmenleri oldu.

Aynı görüşe İYİ Parti seçmeni yüzde 71,0, Yeni Parti seçmeni yüzde 69,0, CHP seçmeni yüzde 64,3 ve DEM Parti seçmeni yüzde 62,0 oranında destek verdi.