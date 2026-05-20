Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Gravity Racer (Yerçekimi Yarışı) organizasyonu, renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Geri dönüşüme dikkat çekmeyi hedefleyen yarışmaya, tamamen atık malzemeler kullanılarak tasarlanan motorsuz araçlarla 15 sürücü katıldı.

Hastane Kavşağı’ndan start alan ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki parkurun ardından Artvin Valiliği önünde tamamlanan yarışlar nedeniyle kentteki bazı caddeler geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Vatandaşların yol kenarlarından büyük bir merak ve ilgiyle takip ettiği etkinlikte; duş küveti, buzdolabı parçaları, kalorifer boruları, demir kapılar, variller ve eski koltuklar kullanılarak yapılan dört tekerlekli tasarımlar odak noktası oldu. Motoru bulunmayan ve yalnızca yerçekimi kuvvetiyle yokuş aşağı hareket eden araçların sürücüleri, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için büyük çaba sarf etti.

Organizasyona dair açıklamalarda bulunan Artvin Off-Road Spor Kulübü’nden Tolga Şatır, yarışmanın üretim ve çevre bilincini aşıladığını belirterek şunları söyledi:

"Artvin’de geri dönüşüme dikkat çekmek ve gençlerin üretkenliğini teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz organizasyonun üçüncüsünü gerçekleştirdik. Tamamen atık malzemeler kullanılarak hazırlanan araçlar büyük ilgi gördü. Varillerden, koltuklardan ve borulardan yapılan araçlarla hem geri dönüşüm mesajı verildi hem de gençlerin yetenekleri ortaya konuldu. Özellikle Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Halktan katılımcılar da kendi yaptıkları araçlarla organizasyonda yer aldı. Bu yıl yarışlarda 15 araç mücadele etti."

Görsel şölene dönüşen 1 kilometrelik zorlu parkurun sonunda jüri ve zaman değerlendirmeleri yapıldı. Yarış genelinde rakiplerini geride bırakmayı başaran Ferhat Bekçi ve Yunus Emre Uzun birincilik kürsüsüne çıktı. Etkinlik, dereceye giren yarışmacılara para ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.