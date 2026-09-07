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Kaynak: İHA

Gece vaktinde Arhavi ilçesinin Ulaş Köyü'nde gerçekleşen olayda, aç kalan bir ayı köy yerleşim yerindeki sokaklarda ve hanelerin arasında dolaştı. Ali Gülşen isimli vatandaşın evine kadar yaklaşan yaban hayvanı, kapının önüne gelerek bir süre etrafı kolaçan etti.

Evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınan görüntülerde, ayının rahat hareketlerle çevreyi incelediği ve ardından sessizce bölgeden uzaklaşarak ormanlık alanda gözden kaybolduğu net bir şekilde görüldü. Yaşanan bu olay, köy halkı arasında tedirginliğe yol açtı.