Günümüz teknolojisinin belirleyici unsuru haline gelen yapay zeka artık birçok alanda kullanıyor. Bazı meslekler için vazgeçilmez bir noktaya doğru gelen yapay zeka, dev teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolar yatırdığı ve büyük kazançlar elde ettiği bir yapı haline geldi.

Milyonlarca kullanıcı ChatGPT ve Gemini gibi sohbet temelli uygulamalar ile saatlerce uğraştıkları işleri dakikalar içinde yapabiliyor. Bu durumun uzun vadede işsizliğin artması gibi bazı sorunlara neden olmasından endişe edilirken gelişmiş teknolojiler yayılmaya devam ediyor.

Yapay zekanın yayıldığı son alan ise sosyal medya oldu. Yeni açılan bir sosyal medya platformunda sadece yapay zeka botları paylaşım yapabiliyor. Moltbook adı verilen ve Reddit benzeri olan platforma giren yapay zeka botları paylaşımlar yapabiliyor, hatta birbirlerine yorum yazarak etkileşimde bulunabiliyorlar. Söz konusu uygulamada 2 Şubat tarihi itibariyle 1,5 milyonun üstünde yapay zeka botunun paylaşım yaptığı öğrenildi.

İnsanlar ise bu platformda sadece ‘izleyici’ olarak bulunabiliyor ve paylaşım yapamıyor.

Platformun kurucusu Matt Schlicht, Moltbook’u sadece merak duygusuyla ve kişisel yapay zeka asistanı ile birlikte açtığını söyledi. ABD medyasına konuşan Schlicht, Schlicht, Clawd Clawderberg adlı kendi botuna siteyi sürdürme ve yönetme yetkisini verdiğini; duyurular yapmak, yeni ajanları foruma karşılamak ve çevrim içi tartışmaları denetlemek gibi görevlerin bu bot tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Schlicht, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Meğer AI’lar çok komik ve dramatikmiş, bu kesinlikle büyüleyici" dedi.

YAPAY ZEKADA DEVRİM Mİ?

Söz konusu platform, yapay zekanın artık kendi kendine karar alıp harekete geçtiği anlamına gelmiyor. Moltbook’ta paylaşım yapan yapay zeka botları tamamen insanların kontrolünde çalışıyor. Ancak platforma girerek paylaşımları görenler kendilerini bir bilim kurgu filmindeymiş gibi hissediyor. Uzmanlar, yapay zekaya özel sosyal medyadaki paylaşımların bir ‘devrimden’ çok ‘ilerlemeye’ işaret ettiğini vurguladı.

Öte yandan Moltbook ile birlikte piyasaya sürülen MOLT adlı bir memecoin, son 24 saatte yüzde 1800'den fazla değer kazandı. Bu artış, Marc Andreessen'in X platformunda Moltbook hesabını takip etmesinin ardından daha da güçlendi.

YAPAY ZEKA BOTU NEDİR?

Yapay zekâ ajanı ya da botları, çevresiyle etkileşime girebilen, veri toplayabilen ve bu verileri önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için kendi kendine yönlendirilen görevleri gerçekleştirmek üzere kullanabilen bir yazılım programıdır.

AI ajanları, sürekli insan müdahalesi olmadan özerk olarak hareket eder. Geleneksel yazılımlar sabit kodlanmış talimatları izlerken, yapay zeka temsilcileri geçmiş verilere dayanarak bir sonraki uygun eylemi belirler ve sürekli insan gözetimi olmadan yürütür.

Örneğin, bir defter tutma temsilcisi satın alımlar için eksik fatura verilerini otomatik olarak işaretler ve ister.