Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı

Hakan Ural’dan İbrahim Tatlıses’e, Kadir İnanır’dan Tarık Akan ve Cüneyt Arkın’a kadar birçok usta isimle kamera karşısına geçen Parman’ın bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şu anda bir bakım merkezinde yaşamını sürdürüyor.
Yeşilçam’ın unutulmaz kadın yıldızları arasında yer alan Sevtap Parman, yıllar sonra son haliyle yeniden gündeme geldi. Parman’ın bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.Derleyen: Hande Karacan
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Sevtap Parman, sinema kariyerine 1985 yapımı Hükmedenler Paramparça filmiyle adım attı.
Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerle aynı projede yer alan Parman, 1985-1989 yılları arasında toplam 22 filmde rol aldı.
Bir dönem “Bayan Popo” lakabıyla anılan oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2011 yılında oyunculuğu tamamen bırakan Sevtap Parman, geçimini açtığı küçük bir dükkândan sağladığı gelirle sürdürüyordu.
Annesinin vefatının ardından zor bir süreçten geçen Parman’ın bu dönemde ruhsal olarak çöktüğü ve ardından Alzheimer teşhisi aldığı belirtildi.
Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik konseptinde bir bakım merkezine yerleştirilen sanatçının tedavisi halen devam ediyor.
SON HALİNE YORUMLAR GECİKMEDİ
Sevtap Parman’ın son görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Bazı kullanıcılar “Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmemiş” yorumunu yaparken, bazıları ise “Zaman herkesi değiştiriyor” ifadelerini kullandı.