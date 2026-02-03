Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı

Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı

Yeşilçam’ın unutulmaz kadın yıldızları arasında yer alan Sevtap Parman, yıllar sonra son haliyle yeniden gündeme geldi. Parman’ın bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı - Resim: 1

Hakan Ural’dan İbrahim Tatlıses’e, Kadir İnanır’dan Tarık Akan ve Cüneyt Arkın’a kadar birçok usta isimle kamera karşısına geçen Parman’ın bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şu anda bir bakım merkezinde yaşamını sürdürüyor.

1 8
Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı - Resim: 2

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Sevtap Parman, sinema kariyerine 1985 yapımı Hükmedenler Paramparça filmiyle adım attı.

2 8
Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı - Resim: 3

Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerle aynı projede yer alan Parman, 1985-1989 yılları arasında toplam 22 filmde rol aldı.

3 8
Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı - Resim: 4

Bir dönem “Bayan Popo” lakabıyla anılan oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2011 yılında oyunculuğu tamamen bırakan Sevtap Parman, geçimini açtığı küçük bir dükkândan sağladığı gelirle sürdürüyordu.

4 8
Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı - Resim: 5

Annesinin vefatının ardından zor bir süreçten geçen Parman’ın bu dönemde ruhsal olarak çöktüğü ve ardından Alzheimer teşhisi aldığı belirtildi.

5 8
Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı - Resim: 6

Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik konseptinde bir bakım merkezine yerleştirilen sanatçının tedavisi halen devam ediyor.

6 8
Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı - Resim: 7

SON HALİNE YORUMLAR GECİKMEDİ

Sevtap Parman’ın son görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

7 8
Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı - Resim: 8

Bazı kullanıcılar “Yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmemiş” yorumunu yaparken, bazıları ise “Zaman herkesi değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro