Yeşilçam’ın gözde yıldızıydı: Sevtap Parman’ın son hali yürek dağladı

Hakan Ural’dan İbrahim Tatlıses’e, Kadir İnanır’dan Tarık Akan ve Cüneyt Arkın’a kadar birçok usta isimle kamera karşısına geçen Parman’ın bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, şu anda bir bakım merkezinde yaşamını sürdürüyor.