31 Ocak 2026 Cumartesi
Akaryakıta dev zam geliyor… Benzin, motorin ve otogaz artış dalgası

Akaryakıta dev zam geliyor… Benzin, motorin ve otogaz artış dalgası

Akaryakıt fiyatlarına çarşamba gününden itibaren büyük zamlar beklenirken, motorinin litre fiyatının 60 TL sınırını aşacağı öngörülüyor. Benzin, motorin ve otogazı kapsayan bu artış dalgasının hafta genelinde pompa fiyatlarına yansıması planlanıyor.

Ali Özyiğit
Akaryakıta dev zam geliyor… Benzin, motorin ve otogaz artış dalgası

Akaryakıt piyasasında bu hafta içinde önemli fiyat artışlarının yaşanması bekleniyor.

Sektörden edinilen bilgilere göre, yeni yılın en kapsamlı zam dalgası çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek.

1 10
Zam beklentisi benzin, motorin ve otogaz gruplarının tamamını kapsıyor.

Zam beklentisi benzin, motorin ve otogaz gruplarının tamamını kapsıyor.

2 10
MOTORİN VE OTOGAZA ÇARŞAMBA GÜNÜ MÜDAHALE

MOTORİN VE OTOGAZA ÇARŞAMBA GÜNÜ MÜDAHALE

Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı verilere göre, mevcut piyasa koşullarının sürmesi durumunda çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatlarında yaklaşık 2,50 TL, otogazda ise 70 kuruş dolaylarında bir artış öngörülüyor.

3 10
Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL eşiğini aşacağı tahmin ediliyor.

Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL eşiğini aşacağı tahmin ediliyor.

4 10
BENZİN ZAMMI PERŞEMBE GÜNÜ BEKLENİYOR

BENZİN ZAMMI PERŞEMBE GÜNÜ BEKLENİYOR

Fiyat artışları sadece motorin ve otogazla sınırlı kalmayacak.

5 10
Akaryakıta dev zam geliyor… Benzin, motorin ve otogaz artış dalgası - Resim: 6

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına da yaklaşık 1,25 TL seviyesinde bir zam yapılması planlanıyor.

6 10
Akaryakıta dev zam geliyor… Benzin, motorin ve otogaz artış dalgası - Resim: 7

Sektör kaynakları, söz konusu artışların küresel piyasalar ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor.

7 10
Akaryakıt piyasasında sürücüleri ve nakliye sektörünü yakından ilgilendiren hareketli bir haftaya girildi.

Akaryakıt piyasasında sürücüleri ve nakliye sektörünü yakından ilgilendiren hareketli bir haftaya girildi.

8 10
Akaryakıta dev zam geliyor… Benzin, motorin ve otogaz artış dalgası - Resim: 9

Küresel piyasalardaki veriler ve döviz kurlarındaki değişimler, pompa fiyatlarına "dev zam" olarak yansımaya hazırlanıyor.

9 10
Akaryakıta dev zam geliyor… Benzin, motorin ve otogaz artış dalgası - Resim: 10

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, yeni yılın en kapsamlı fiyat artışları bu haftanın ortasından itibaren tabelalara yansıyacak.

10 10
