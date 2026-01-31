Akaryakıta dev zam geliyor… Benzin, motorin ve otogaz artış dalgası

Akaryakıt piyasasında bu hafta içinde önemli fiyat artışlarının yaşanması bekleniyor.
Sektörden edinilen bilgilere göre, yeni yılın en kapsamlı zam dalgası çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek.
Akaryakıt piyasasında bu hafta içinde önemli fiyat artışlarının yaşanması bekleniyor.
Sektörden edinilen bilgilere göre, yeni yılın en kapsamlı zam dalgası çarşamba gününden itibaren etkisini gösterecek.
Zam beklentisi benzin, motorin ve otogaz gruplarının tamamını kapsıyor.
MOTORİN VE OTOGAZA ÇARŞAMBA GÜNÜ MÜDAHALE
Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı verilere göre, mevcut piyasa koşullarının sürmesi durumunda çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatlarında yaklaşık 2,50 TL, otogazda ise 70 kuruş dolaylarında bir artış öngörülüyor.
Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatının 60 TL eşiğini aşacağı tahmin ediliyor.
BENZİN ZAMMI PERŞEMBE GÜNÜ BEKLENİYOR
Fiyat artışları sadece motorin ve otogazla sınırlı kalmayacak.
Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarına da yaklaşık 1,25 TL seviyesinde bir zam yapılması planlanıyor.
Sektör kaynakları, söz konusu artışların küresel piyasalar ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor.
Akaryakıt piyasasında sürücüleri ve nakliye sektörünü yakından ilgilendiren hareketli bir haftaya girildi.
Küresel piyasalardaki veriler ve döviz kurlarındaki değişimler, pompa fiyatlarına "dev zam" olarak yansımaya hazırlanıyor.
Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, yeni yılın en kapsamlı fiyat artışları bu haftanın ortasından itibaren tabelalara yansıyacak.