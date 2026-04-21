ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı savaşta sağlanan geçici ateşkese rağmen gerginlik sürüyor. ABD ve İran’ın Pakistan’da yapması beklenen görüşme henüz gerçekleşmedi. ABD ve Arap basını İran heyetinin yola çıktığını iddia etse de İran tarafı bu iddiayı iki defa yalanladı.

ABD Başkanı Trump, İran’ın ateşkes anlaşmasını imzalamaması durumunda saldırılara devam edecekleri mesajını verirken İran ise tehdit ve abluka altında görüşme yapmayacaklarını vurguladı.

YENİÇAĞ yazarı Arslan Bulut konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ABD ve İran’ın ateşkes imzalayıp imzalamayacağını, hatta tarafların masaya oturma ihtimalini değerlendirmenin ‘farazi’ olacağını söyledi. Bulut, “Yani doğrudan doğruya ABD yönetiminin içinden, Pakistan'dan, İran'dan bilgi almadıktan sonra bizim burada söyleyeceğimiz sözlerin hiçbir kıymeti yok” ifadelerini kullandı.

Bulut, asıl bilginin ABD Başkanı Trump ve İran Dini Lideri Hamaney’de olduğunu sözlerine ekledi.

“İRAN ÇOK HAKLI”

ABD’nin abluka ve tehditlerine karşı İran’ın yaklaşımının haklı olduğunu belirten Bulut, Trump’ın İran’ı tehditler ile masada tutmaya çalıştığının altını çizdi. Trump, ABD’nin 2 uçak gemisinin ‘ıskartaya çıktığını’ belirterek, İran’ın beklenmeyen silahlar kullanabileceğini söyledi.

Bulut, İran’ın Çin’den hava savunma sistemi satın almış olması durumunda ABD ve İsrail’in hava saldırılarına ciddi darbe vurabileceğini söyledi. Bulut, saldırıların başlaması durumunda İran, ABD ve İsrail’e ait 10-15 uçak vurursa iki ülke için büyük hezimet olacağını kaydetti.

ATEŞKES İMZALANMAZSA ABD VE İSRAİL NE YAPAR?

ABD ve İran arasında kalıcı bir ateşkesin imzalanmaması durumunda yeniden hava saldırılarının başlayabileceğini vurgulayan YENİÇAĞ yazarı Bulut, “Yine Amerika ve İsrail güçleri havadan bombardımana girişeceklerdir diye düşünüyorum. Kara harekâtına girişemezler” dedi.

İran’ın ABD’ye karşı bir deniz savaşı yürütemeyeceğini belirten Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

“Zaten İran’ın birçok gemisini batırmışlar. İran'ın elinde küçük botlar kalmış. Yani deniz İHA’sı, deniz SİHA’sı diyebileceğiniz küçük savaş araçları var. Onlar da etkiliyor ama tabi bir fırkateynin yerine geçmez. İran'ın bir deniz savaşı yapabilecek durumu yok.”

“ATEŞKESE İKİ TARAF DA MUHTAÇ”

Olası bir ateşkese hem ABD’nin hem de İran’ın muhtaç olduğuna dikkat çeken Arslan Bulut, “Eğer İran’ın elektrik tesisleri, köprüleri vurulursa ekonomik durumu çok kötü olur. Ateşkes tabi İran’ın işine gelir ama ABD ve İsrail başaramadı” dedi.

Trump’ın kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde savaşı kazandıklarını söylemeye ihtiyaçları olduğunun altını çizen Bulut, “Pakistan’da masa kurulup ateşkes imzalansa bile Trump’ın durumu iyi değil, Trump oradan ne çıkarırsa çıkarsın başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

Bulut, İsrail’in kendi gücüyle değil, ABD’nin imkanları ile savaşta olduğuna dikkat çekerek, "Her ne kadar kendisi de yıpransa da halkı korku içerisinde sığınaklarda yaşamış olsa da bu savaş süresince sonuçta İran'ın ekonomik ve askeri gücünün zayıflatılması İsrail’in birinci önceliği şu anda. Bu bakımdan İsrail savaşın devamını isteyebilir” şeklinde konuştu.