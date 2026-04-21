İran ile ABD’nin Pakistan’da yeniden ateşkes görüşmesi yapıp yapmayacakları belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump’tan yeni açıklama geldi. Trump, CNBC’ye telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada İran’ın ateşkes için çok az zamanının kaldığını belirterek süreyi uzatmayacağını söyledi. Trump, anlaşmanın sağlanamaması durumunda yeni saldırılara hazır olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı 'çok güçlü bir müzakere konumunda' olduklarını söyledi ve “İran'ın İslamabad'a bir heyet göndermekten başka seçeneği yok" diye ekledi. "İyi bir anlaşma için acele edemem. Aceleye getirilmeyeceğim" diye konuşan Trump "bir anlaşma için çok zamanım var" diye konuştu.

Trump "İran muhtemelen füzelerini bir miktar yenilemiş ve yeniden konuşlandırmıştır. Ancak altyapılarına çok ağır bir darbe indirebiliriz. Köprülerini ve elektrik santrallerini vurabiliriz" dedi.

ABD Başkanı, "Stoklarımızı yeniledik ve İran'a karşı askeri harekete geçmeye tamamen hazırız. Anlaşma olmaması durumunda İran'ı bombalamayı bekliyorum” diye tehdit etti.

ABD Başkanı, “Vietnam 19 yıl, Irak 4 yıl, ben? 5 ay! Vietnam'ı çok kısa sürede kazanırdım. Ben Başkan olsam Irak'ı da bu kadar hızlı kazanırdım. Ben burada kazandım!” şeklinde konuştu.