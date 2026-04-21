ABD ile İran’ın ateşkes için yeniden bir araya gelip gelmeyeceği belirsizliğini korurken gerginlik denizlerde devam ediyor. ABD donanması geçtiğimiz günlerde İran bayraklı bir gemiye ateş açarak el koyduğunu açıklamıştı. İran ise bu saldırıyı “ateşkes ihlali” olarak nitelemişti.

Bugün İran’ın ABD’nin günlerdir sürdürdüğü deniz ablukasının delindiğini açıklaması bölgedeki son durumu gözler önüne serdi. Tahran yönetimi, İran bayraklı bir geminin donanmaya ait gemilerin eşliğinde güvenli bir şekilde ülke karasularına geldiği ve limana yanaştığını duyurdu.

ABD ise son olarak İran bayraklı bir gemiye daha el koyduklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı, M/T TİFANİ adlı petrol tankerine el koyduklarını bildirdi. Tankerin İran’ın ‘gölge filosunun’ bir parçası olduğu iddia edildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Açıkça belirttiğimiz gibi, İran’a maddi destek sağlayan yaptırımlı gemileri engellemek için küresel deniz güvenliği uygulamalarımızı, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler, sürdüreceğiz.”

Öte yandan ABD askerlerinin gemiye el koyma anları sosyal medyada gündem oldu.