Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son 16 turu heyecanı sürüyor.
Gözler Arda Güler'de: Manchester City mucize, Real Madrid tur peşinde
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Arda Güler kadroda yer alırken, maçın saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Real Madrid-Manchester City maçı...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Çeyrek finale yükselen takımların belirleneceği aşamada Manchester City ile Real Madrid, son 8’e kalmak için sahaya çıkacak.
Son 5 sezonda sık sık karşılaşan iki ekip arasında bu sezon oynanan ilk mücadeleyi Manchester City kazanırken, son maçta Real Madrid üstünlük sağladı.
MANCHESTER CITY CEPHESİNDE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Manchester City cephesinde son durum da dikkat çekiyor. Premier Lig’de zirve yarışını sürdüren İngiliz temsilcisi, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası Arsenal’ın 9 puan gerisine düştü.
Bu önemli karşılaşma öncesinde Josko Gvardiol’un sakatlığı bulunurken, Rico Lewis’in durumu ise netlik kazanmadı.
REAL MADRID’DE SAKATLIK SORUNU
Real Madrid tarafında ise son gelişmeler öne çıkıyor. LaLiga’da üst üste alınan iki mağlubiyetin ardından toparlanan İspanyol ekibi, Barcelona’yı takibini sürdürüyor.
Teknik ekipte Raul Asencio, Rodrygo, Dani Ceballos, Eder Militao ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.
BU SEZONKİ KARŞILAŞMALAR
İki takımın bu sezon oynadığı maçlar da dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanan ilk karşılaşmayı Manchester City 2-1 kazanmıştı.
Santiago Bernabeu’daki mücadelede Real Madrid Rodrygo ile öne geçerken, Manchester City Nico O’Reilly ve Erling Haaland’ın golleriyle galip geldi.
Geçtiğimiz hafta oynanan son karşılaşmada ise Real Madrid sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. İspanyol ekibinin gollerini Federico Valverde kaydetti.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City ile Real Madrid arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mart Salı günü oynanacak.
Etihad Stadı’nda yapılacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Diaz, Arda, Vinicius Jr.