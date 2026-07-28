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Kaynak: DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin gecekonduya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada hem araçta bulunanlar hem de evde bulunan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL YOLDAN ÇIKARAK EVE ÇARPTI

Kaza, saat 18.10 sıralarında İslambey Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp A. (22) yönetimindeki 34 NYC 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki gecekonduya çarptı.

EVDEKİLER DE YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü Eyüp A. ile araçta bulunan Zehra Kübra D. ve Rabia D.'nin yanı sıra evde bulunan Ayşe Y. ile Ayaz Y.'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

EVDE HASAR OLUŞTU

Kazanın etkisiyle gecekonduda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.