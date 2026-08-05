Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşının eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettikleri bir kişiye yaptıkları nedeniyle 6 şüpheli gözaltına alındı. Zorla kadın kıyafeti giydirildiği öne sürülen kişinin ormana götürülerek özür dilemeye zorlandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KADIN KIYAFETİ GİYDİRİP GÖRÜNTÜ ÇEKTİLER
İddiaya göre grup, Ö.A.'yı arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle zorla kadın kıyafeti giydirdi. Daha sonra ormanlık alana götürülen Ö.A.'ya özür dilettirilirken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Olayın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Ö.C., B.E., İ.K., E.Ö., D.Y. ve E.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.