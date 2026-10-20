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Kaynak: AA

Arjantin yönetimi, kamu sektöründe personel sayısını azaltmaya yönelik mali tasarruf politikaları çerçevesinde yeni bir gönüllü emeklilik programı hazırladı. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, uygulama kapsamında kamudan kendi isteğiyle ayrılan çalışanlara hizmet süreleri ve kıdemleri dikkate alınarak 20 maaşa kadar toplu ödeme yapılacak.

Programın kapsamı dışında bırakılan gruplar arasında güvenlik birimleri, Ulusal Yangın Yönetim Servisi ve Silahlı Kuvvetler personeli bulunuyor.

Arjantin Serbestleşme ve Devlet Dönüşümü Bakanı Federico Sturzenegger, yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 bin kamu çalışanının söz konusu uygulamaya katılma koşullarını taşıdığını bildirdi.

BAŞVURULAR KASIM AYINDA ALINACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Merkezi Ulusal Kamu Yönetimi bünyesinde daimi kadroyla çalışan personel, programa 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında başvurabilecek. Gerekli görülmesi halinde hükümet, başvuru süresini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 30 gün daha uzatabilecek.

Düzenleme, yalnızca merkezi idaredeki kadrolu ve daimi kamu görevlilerini kapsıyor. Çalışanlar yaş ve prim koşulları esas alınarak üç ayrı grupta değerlendirilecek.

Kamudan ayrılmayı kabul eden personele kıdemlerine göre 20 maaşa kadar tazminat ödenebilecek. Ayrıca koşulları karşılayan çalışanlara 5 maaşa kadar ek ikramiye verilmesi öngörülüyor.

PROGRAMDAN YARARLANACAKLARA 8 YIL KAMU YASAĞI

Düzenlemede programa katılım için bazı kısıtlamalar da yer alıyor. Hakkında disiplin soruşturması devam edenler ile devlete karşı açtıkları davalardan feragat etmeyen çalışanlar uygulamadan yararlanamayacak.

Gönüllü emeklilik kapsamında kamu görevinden ayrılan kişilerin mevcut kadroları iptal edilecek. Bu çalışanların ayrılık tarihinden itibaren 8 yıl boyunca yeniden kamu kurumlarında görev yapmasına izin verilmeyecek.