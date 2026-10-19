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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye ve dünya ekonomisinde kritik gelişmeler peş peşe yaşanırken, yurt içinde borsadaki sert kayıplar, akaryakıtta beklenen indirim ve emeklileri ilgilendiren yeni kanun teklifi öne çıktı; küresel piyasalarda ise doğal gaz rekoru ve yasa dışı altın ticareti iddiaları gündeme damga vurdu. Ekonomi gündeminin öne çıkanlarını sizin için derledik...

Keyifli okumalar ve bol farkındalıklar dileriz...

EMADDER’DEN ANKARA ULUS’TA ‘KADEMELİ EMEKLİLİK’ ÇAĞRISI

Emeklilikte Adalet Derneği, "kademeli emeklilik" talebini yinelemek için Ankara Ulus’ta iktidara çağrıda bulundu. Çağrıda siyasi cepheden önemli isimlerde yer aldı.

ELEKTRİK PİYASASINDA YENİ DÖNEM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasını ilgilendiren beş yönetmelikte değişikliğe gitti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasını yakından ilgilendiren beş ayrı yönetmelikte dikkate değer değişiklikler gerçekleştirdi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler; teminat iade süreçlerinden depolama tesislerinin teknik gerekliliklerine, lisanssız üretim tesislerinin uzaktan kontrolünden yan hizmet ödemelerine kadar sektörün birçok temel unsurunu yeniden düzenliyor.

TCMB KISA VADELİ DIŞ BORÇ AÇIĞINI AÇIKLADI

Kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre 25 milyon dolar artarak Ağustos ayı itibarıyla 176,6 milyar dolar kaydetti.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre dış borç, 243,3 milyar dolara yükseldi. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azalarak 76,3 milyar dolar kaydetti.

TÜİK AÇIKLADI: TARIMSAL GİRDİ ENFLASYONU ARTIYOR

Tarımda üretim için kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi gösteren Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Temmuz 2026’da bir önceki aya göre yüzde 0,20 arttı. Endeksteki yıllık yükseliş yüzde 27,62 olurken, Aralık 2025’e göre artış yüzde 17,15, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 33,39 olarak kaydedildi.

BENZİNE 4 LİRA 30 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Ham petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak, 20 Ekim Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 4,30 TL tutarında ciddi bir indirim yapılması planlanıyor. Yapılacak bu indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

İFLAS EŞİĞİNDEKİ ESNAFLARA KENTSEL DÖNÜŞÜM KISKACI

Kentsel dönüşüm projelerinin hızlanmasıyla iflas eşiğinde olan küçük esnafı derinden etkiledi. Esnaf, fahiş kira artışları ve milyonlarca lirayı bulan "hava parası" talepleri yüzünden küçülmeye gidiyor.

ALTIN PİYASASINDA TRİLYONLUK SKANDAL

New York Times'ın (NYT) "Trilyon Dolarlık Bir Sektör Yasadışı Altını Nasıl Aklıyor?" isimli makalesi dünyadaki altın ticaretine yönelik kapsamlı araştırması, trilyonlarca dolarlık küresel altın piyasasında güvenilirlik standartlarını belirleyen Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA), tartışmalı kaynaklardan gelen altının uluslararası finans sistemine girişini engellemekte başarısız olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, dünyanın önde gelen bankalarının ve merkez bankalarının işlem yaptığı piyasaya ulaşan altının tamamının etik koşullarda üretildiği garanti edilemiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMESİ İÇİN TBMM'YE TEKLİF SUNULDU

En düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine çıkarılması ve her yıl asgari ücret artışına göre otomatik güncellenmesi için hazırlanan kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Düzenleme, 23 bin 552 liralık tavan sınırın kaldırılmasını öngörüyor.

PETER SCHİFF'TEN ÇARPICI İDDİA: 2008 KRİZİNİ AŞAN 3 MİLYAR DOLARLIK KAYIP GELİYOR

Dünyada yüksek faiz oranlarının finans piyasaları üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken, ekonomist Peter Schiff'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Düşük faiz döneminde kullandırılan uzun vadeli konut kredilerinin ciddi değer kaybına uğradığını belirten Schiff, kayıpların 3 trilyon dolara ulaşabileceğini söyledi. ABD mortgage piyasasına ilişkin hesaplamalarına dayanan uyarı, küresel finans sisteminde faiz riskinin boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

DOĞAL GAZA KÜRESEL ZAM: TÜRKİYE DE LİSTEDE

Avrupa’da doğal gaz fiyatları Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 1000 metreküp başına 1000 doların üzerine yükseldi.

Bloomberght'nin haberine göre, bu rekor zammın, Türkiye'nin LNG ithalat maliyetlerini ve doğal gaz faturalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

İYİ PARTİLİ BURAK DALGIN 2028 YILINI İŞARET ETTİ: MUSLUKLAR AÇILIR

İYİ Partili Burak Dalgın, 2027 yılı bütçesine dair "Klasik bir seçim bütçesi değil" değerlendirmesinde bulunurken, asıl harcama musluklarının seçim yılı olan 2028'de açılacağını öngördü. İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, YENİÇAĞ'a yaptığı açıklamalarda 2027 yılının bütçe ve makroekonomik hedeflerini sert sözlerle eleştirdi. Hükümetin bütçe için belirlediği "Dayanıklılık, Refah ve Dönüşüm" sloganlarını tek tek analiz eden Dalgın, "Ortada dayanıklılık yerine kırılganlık, refah yerine darlık ve vergi kamçısı, dönüşüm yerine ise yerinde sayan bir vasatlık var" dedi.

FİTCH'TEN TÜRKİYE'DEKİ İKİ SEKTÖRE ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL İÇİN RİSK UYARISI

Fitch Ratings, Türkiye’deki finansal kiralama ve faktoring şirketlerinin 2026 ve 2027 yıllarında artan varlık kalitesi baskısı ve daralan kar marjlarıyla karşılaşabileceğini öngördü. Kuruluş, takipteki alacakların yükselme ihtimaline ve karlılık kayıplarına dikkat çekti.

MSCI'NIN TÜRKİYE UYARISI SONRASI BORSADA KAYIP YÜZDE 21’E ULAŞTI

MSCI’nın Türkiye’nin piyasa statüsüne ilişkin uyarısı, Borsa İstanbul’da değerleme ve yabancı yatırımcı ilgisine yönelik riskleri yeniden gündeme getirdi. Türk hisselerinde kaybın yüzde 21’e ulaştığı belirtilirken BIST 100’ün PD/DD oranı 1 seviyesine geriledi.

İSTİFALARIN ARDINDAN BORSA DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımcısı Osman Çelik ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifasının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşadı. BİST 100 yüzde 1,52'lik bir kayıp yaşadı.