2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Arjantin-Mısır maçıyla devam ediyor.
MISIR 15. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen son şampiyon Arjantin 15. dakikada Mısır karşısında geri düştü.
⚽ Yasser Ibrahim savunmadan çıktı attı golü! Mısır, Arjantin karşısında önde! pic.twitter.com/TIcaKjxsDa— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026
Mısır hücumunda savunmadan gelen Yasser Ibrahim, Marwan Attia'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Mostafa Shobeir, Messi'nin penaltısını kurtardı. pic.twitter.com/2cvJBD1KiH— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026
SHOBEIR PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ
Dakikalar sonra maçta penaltı kazanan Arjantin, skoru eşitleme şansı yakalasa da topun başına geçen Lionel Messi'nin vuruşunda Mısır kalecisi Mostafa Shobeir gole izin vermedi.
MESSI İKİNCİ KEZ PENALTI KAÇIRDI
Daha önce grupta Avusturya karşısında da penaltı kaçıran Messi 2026 Dünya Kupası'nda ikinci kez penaltı vuruşunu gole çeviremedi.