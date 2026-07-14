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2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşacak olan Arjantin, maç öncesi forma tercihiyle gündeme geldi. Tangocular, klasik mavi-beyaz çubuklu formaları yerine sahaya mavi deplasman formasıyla çıkma kararı aldı.

KARARIN ARKASINDA İKİ NEDEN VAR

Bu tercihin temelinde FIFA’nın forma yönetmelikleri yer alırken, Arjantin basınına göre işin içinde bir de “totem” faktörü bulunuyor.

MARADONA’NIN İZİNDEN GİDİLİYOR

Arjantin futbol tarihinin en unutulmaz anlarından biri olan 1986 Dünya Kupası’ndaki İngiltere maçı da mavi formayla oynanmıştı. Diego Maradona’nın “Tanrı’nın Eli” golüyle hafızalara kazınan o tarihi zafer, bu tercihin en önemli sembollerinden biri olarak görülüyor.

İNGİLTERE’YE KARŞI MAVİ FORMAYLA BAŞARI

Arjantin, İngiltere’yi 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde ve 1998 Dünya Kupası son 16 turunda mavi formayla mağlup etti. Bu iki kritik galibiyet, mavi formanın “uğurlu” olarak görülmesine neden oldu.

ÇUBUKLU FORMA KÖTÜ HATIRA BIRAKTI

Buna karşılık Arjantin, 2002 Dünya Kupası grup aşamasında İngiltere’ye karşı mavi-beyaz çubuklu formasıyla sahaya çıkmış ve mücadeleyi 1-0 kaybetmişti.

TOTEM Mİ TAKTİK Mİ

Bu nedenle yarı final öncesi alınan forma kararı, sadece teknik bir zorunluluk değil, aynı zamanda geçmişten gelen bir inancın yansıması olarak değerlendiriliyor.

Dev maç öncesi bu detay, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırmış durumda.