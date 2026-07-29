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Kaynak: İHA

Doğanın en renkli ve dikkat çekici üyelerinden biri olan ibibik kuşu, Ardahan'ın yeşil alanlarında objektiflere takıldı.

Bahar aylarında Afrika'dan Türkiye'ye göç ederek yaz mevsiminde kuluçkaya yatan göçmen ibibikler (Upupa), yaşam alanı olarak ilk defa Ardahan ovasını tercih etti. Bölgedeki böcek, larva, salyangoz ve solucan türleriyle beslenen bu özel kuşlar, ekolojik dengenin korunmasında da önemli bir rol üstleniyor.

Bir süre yeşil alan üzerinde yiyecek arayan ibibik kuşu, etrafı süzdükten sonra gözden uzaklaştı. Kaydedilen bu anlar, Ardahan'ın barındırdığı zengin yaban hayatını ve doğal güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.