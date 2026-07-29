Kaderine terk edilmişti, iktidar değişince bileti kesildi: “Ucube heykel” için yıkım kararı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Kura Nehri kıyısında yükselen ve dünyaca ünlü İtalyan mimarlık bürosu Studio Fuksas (Massimiliano ve Doriana Fuksas) tarafından tasarlanan Rike Park Konser Salonu ve Sergi Merkezi (Tbilisi Music Theatre and Exhibition Hall) için yıkım kararı alındı.