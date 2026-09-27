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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ballon d'Or yarışı öncesinde favorisini kamuoyuyla paylaştı.

Futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ın Ballon d'Or adaylığına sosyal medya hesabından destek veren Turan, genç futbolcunun oyununa övgülerde bulundu.

'FUTBOLA GÜZELLİK KATIYORSUN'

Arda Turan paylaşımında Lamine Yamal'a şu sözlerle seslendi:

"Neşeyle, cesaretle ve olgunlukla oynuyorsun. Futbola güzellik katıyorsun ve en iyisini hak ediyorsun."

Turan'ın bu paylaşımıyla Ballon d'Or yarışındaki tercihini Lamine Yamal'dan yana ortaya koyması dikkat çekti.

Barcelona altyapısından yetişen Yamal, genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki performansıyla Ballon d'Or adayları arasında yer alıyor.