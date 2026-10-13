UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci hafta heyecanı başlıyor.
İlk hafta maçlarının ardından Galatasaray, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonundaki ilk iç saha karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in karşılaşmada UEFA adına görev yapacağı öğrenildi.
FATİH TERİM UEFA İÇİN RAPOR HAZIRLAYACAK
UEFA'nın teknik gözlemci ekibinde yer alan Fatih Terim, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını tribünden takip edecek.
Deneyimli teknik adam, mücadele boyunca iki takımın taktiksel organizasyonlarını, oyun anlayışlarını ve saha içindeki performanslarını inceleyecek.
Terim, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerini içeren teknik raporunu UEFA'ya sunacak.
GEÇEN SEZON DA GÖREV YAPMIŞTI
Fatih Terim, UEFA bünyesindeki teknik gözlemcilik görevini daha önce de üstlenmişti.
Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip etmiş ve teknik değerlendirmelerini UEFA'ya raporlamıştı.