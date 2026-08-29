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Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ruslan Rotan yönetimindeki Polessya'yı Arena Lviv'de konuk etti.

Sezona üçte üç yaparak başlayan Shakhtar, Polessya engelini aşamadı ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

POLLESSYA İKİ GOLLE KAZANDI

Konuk ekip, 31. dakikada Oleksandr Nazarenko'nun golüyle öne geçti.

Polessya, 74. dakikada Oleksandr Andrievsky'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

ARDA TURAN DAHA ÖNCE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Bu yenilgi sonrası Arda Turan'ın Polessya ve Ruslan Rotan hakkında geçtiğimiz sezon yaptığı yorum akıllara geldi.

Arda Turan, geçtiğimiz sezon Shakhtar'ın Polessya'yı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından rakibinin ortaya koyduğu futbola dikkat çekerek, "Meslektaşım Sayın Ruslan Rotan'dan da bahsetmek istiyorum. İnanılmaz bir iş çıkarıyor ve Polessya'nın oyununa gerçekten hayranım." ifadelerini kullanmıştı.

Shakhtar ayrıca geçen sezon elde ettiği galibiyete kadar Polessya karşısında gol dahi atamamıştı.

Bu sezonki ilk randevuda ise Polessya, Arda Turan'ın takımına ilk lig yenilgisini tattırdı.

İKİ TAKIM DA 9 PUANDA

İlk üç haftayı galibiyetle tamamlayan Shakhtar Donetsk, aldığı yenilginin ardından 9 puanda kaldı. Polessya ise galibiyetle puanını 9'a yükseltti.

Ligin 5. haftasında Shakhtar Donetsk, Karpaty Lviv'e konuk olacak. Polessya ise sahasında Kudrivka ile karşılaşacak.