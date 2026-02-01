Real Madrid La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano'yu konuk etti.

VINICIUS'UN HARİKA GOLÜ TARAFTARLARI TATMİN ETMEYE YETMEDİ

Santiago Bernabeu'da maça 15. dakikada Vinicius'un golüyle hızlı başlayan Real Madrid devreye 1-0'lık üstünlükle girse de taraftarlar sahadaki performanstan memnun kalmayarak takımı soyunma odasına giderken ıslıkladı.

RAYO VALLECANO İKİNCİ YARININ BAŞINDA EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıya etkili başlayan Rayo Vallecano 49'uncu dakikada Jorge De Frutos ile beraberliği yakaladı.

ARBELOA'YA TEPKİSİ GÜNDEM OLAN ARDA GÜLER YİNE OYUNDAN ALINDI

Maça ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, Arbeloa tarafından 77. dakikada oyundan alındı ve yine 90 dakikayı tamamlayamadı.

Hafta içi genç oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica maçında oyundan alınırken hocasına 'Neden her zaman ben?' şeklindeki sitemi gündem olmuştu.

REAL MADRID MBAPPE'NİN PENALTI GOLÜYLE DERİN NEFES ALDI

Real Madrid Rayo Vallecano karşısında gol bulmakta zorlanırken maçın son dakikalarında büyük stres yaşadı. Uzatmalarda Real Madrid'i uzatmalarda gelen penaltı kararı kurtardı ve 90+10'da topun başına geçen Kylian Mbappe ağları havalandırarak takımını galibiyete taşıdı.

BARCELONA'YA YAKIN TAKİP SÜRÜYOR

Bu sonuçla zirve takibini sürdüren Real Madrid Barcelona ile arasındaki 1 puanlık farkın açılmasına izin vermedi ve puanını 54'e yükseltti.