Fatih Ürek'e son veda: Cenazede gözyaşları sel oldu…

KIZ KARDEŞİ SEVİL ÜREK CENAZEDE RAHATSIZLANDI

Fatih Ürek'in ablası Sevil Ürek cenaze namazı sırasında fenalaştı. Ürek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'İNSANLAR ONU COK SEVİYOR'

Ablası Sevil Ürek, "Burada onun sevenleri var. Herkese de nasip olmuyor. İnsanlar onu çok seviyor. Allah’ın rahmetine kavuştu. Biz aile olarak taşıyacağız onu, yaşatacağız. Vasiyeti var, okul mutlaka yaptıracağız. Çocuklara, hayvanlara çok önem veriyordu. Evlerinde dua eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YER'

Ablası Nurgül Ürek, "Sözün bittiği yer. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun. Yoğun bakım sürecinde çok direndi hayatta kalmaya çalıştı. Maalesef Rabbim aldı. Nurlar içinde yatsın. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Hepimizin gideceği yer. Çok iyi bir insandı. Yüreği, kalbi çok iyiydi" ifadelerini kullandı.