15 Ekim’de evinde kalp krizi geçiren Ürek, hastaneye kaldırılmış ve uzun süredir yoğun bakımda mücadele ediyordu. Cuma akşamı hayatını kaybeden sanatçı, sevenleri tarafından gözyaşlarıyla anıldı.
Fatih Ürek'e son veda: Cenazede gözyaşları sel oldu…
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası 107 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybederek aramızdan ayrıldı. Bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine sanat, spor ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Demet Akalın, Seda Sayan, Gülben Ergen, Petek Dinçöz, Özlem Yıldız, Polat Yağcı ve Deniz Seki gibi isimler aileye başsağlığı diledi. Deniz Seki, tabut başında dua ederek arkadaşına veda etti.
Fatih Ürek, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Dostlarından duygu dolu veda mesajları
Gülben Ergen: "Fatih’in cenazesine mi geldik biz yani! Akıl alır gibi değil. Hastanede 'güle oynaya çıkacak' dedik ama olmadı. Cennetinde rahat rahat uyusun."
Özlem Yıldız: "Hala inanamıyorum, çok güzel bir dostumu kaybettim, acımız büyük. En son gördüğümde sımsıkı sarılıp öpmüştüm, iyi ki öpmüşüm."
Kuşum Aydın: "Çok erken... Aynı sene başladık 90'da! Fatih tırnaklarıyla kazıdı… İşte bu kadarmış…"
Fatih Ürek’in kardeşleri, sanatçının tabutuna yaslanarak gözyaşı döktü.
Son röportajında yalnızlığını paylaşmıştıVefatından kısa süre önce YouTube’da yapay zekâ ile oluşturulan Alara X programına konuk olan Ürek şöyle demişti:
“Bir şey itiraf edebilir miyim? Eğer ben sahnelere devam edemezsem tükenişim olur, biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor gibi geliyor bana. Dışarıda çok süslü püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile otururum. Çok yalnız bir adamım.” Sözlerini şu şekilde sürdürmüştü: “Dünyadaki savaşlar, insanların çaresizliği hüzünlendiriyor beni hatta oturup ağlıyorum. Benim gelecekten bir kaygım yok. Kendimce bir hayat kurdum. Yine de çocukları düşünüyorum ve dünyanın bu son halini çok beğenmiyorum.”
Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, kız kardeşi Sevil Ürek, şarkıcı Gülben Ergen, şarkıcı Hande Yener, oyuncu Hamdi Alkan, sanat camiasından birçok isim, ailesi ve Ürek'in sevenleri katıldı. Fatih Ürek, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KIZ KARDEŞİ SEVİL ÜREK CENAZEDE RAHATSIZLANDI
Fatih Ürek'in ablası Sevil Ürek cenaze namazı sırasında fenalaştı. Ürek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'İNSANLAR ONU COK SEVİYOR'
Ablası Sevil Ürek, "Burada onun sevenleri var. Herkese de nasip olmuyor. İnsanlar onu çok seviyor. Allah’ın rahmetine kavuştu. Biz aile olarak taşıyacağız onu, yaşatacağız. Vasiyeti var, okul mutlaka yaptıracağız. Çocuklara, hayvanlara çok önem veriyordu. Evlerinde dua eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.
'SÖZÜN BİTTİĞİ YER'
Ablası Nurgül Ürek, "Sözün bittiği yer. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun. Yoğun bakım sürecinde çok direndi hayatta kalmaya çalıştı. Maalesef Rabbim aldı. Nurlar içinde yatsın. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Hepimizin gideceği yer. Çok iyi bir insandı. Yüreği, kalbi çok iyiydi" ifadelerini kullandı.
'BİR KİŞİ FATİH İLE İLGİLİ KÖTÜ KONUŞMAZ'
Şarkıcı Gülben Ergen, "Bir kişi Fatih ile ilgili kötü konuşmaz, konuşamaz. Herkes Fatih ile ilgili iyi şeyler söyler. Çok iyiydi. Beklemediğimiz bir kayıptı ama kabullenmek zorundayız. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
'ONU ERKEN KAYBETTİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM'
Şarkıcı Hande Yener, "Çok örnek, güzel bir örnek. Onu tanımaktan, onu tanımış olmaktan çok gururluyum. Ama onu erken kaybettiğim için çok üzgünüm.. Bugün tüm ülke hüzünlü şu anda. Hepimizin neşesi gitti. Onun o gülen yüzü, gözleri de gülerdi. Sadece dudakları değil. Hiçbir sahteliği olmayan, dünya tatlısı, canım benim. Nurlar içinde yatsın. Müzik onun aşkı. Onu sahnedeyken müzikle uğurlamak çok zordu ama yapmaya çalıştım. Çok büyük saygı ve sevgi duyuyorum, o hep böyle kalacak" dedi.
'ÇOK KIYMETLİ BİR ARKADAŞIMDI'
Oyuncu Hamdi Alkan, "Benim 35 yıllık çok kıymetli bir dostumdu, çok kıymetli bir arkadaşımdı. Vakitsiz bir ayrılık, çok üzgünüm diyecek bir şey yok" diye konuştu.
'DUNYA İYİSİ BİR İNSANDI'
Asena, "Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun Fatih'im. Dünya iyisi bir insandı. Herkese koşardı, hep başkasının derdi onun derdiydi. Omuz omuza üç buçuk sene onunla biliyorsunuz sahne yaptık. Hiçbir gün birbirimizi kırmadık. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum başka" diye konuştu.
'22 SENELİK GÜNLERİMİZ OLDU'
Barbaros Fırıldak, "O zamanlar 20 yaşındaydım, zannedersem 20 senelik, 22 senelik günlerimiz oldu. En son hastaneye yatarken bile bana dedi ki; 'Barbaroscuğum' dedi, 'Hakkını helal et.' 'Ne diyorsun?' dedim, 'Fatih abi sen' dedim, 'Sen' dedim 'daha yaşayacaksın' dedim. 'Çok güzel günlerimiz olacak yine' dedim. Ama olmadı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.
FATİH ÜREK KİMDİR?
Fatih Ürek, Türk pop ve fantezi müzik sanatçısı, şarkıcı, tiyatrocu, oyuncu ve televizyon programcısıydı. Kendine özgü enerjik sahne performansları, renkli kostümleri, dansları ve özellikle "Hadi Hadi" gibi hit şarkılarıyla tanınırdı.
3 Nisan 1966'da Erzurum'da doğdu. Babası Şerafettin Ürek sucuk fabrikasında kasaplık yapıyordu, annesi Seher Ürek'ti. Üç ablası (Sevgi, Selvi, Nurgül) vardı; ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi.
Henüz 1 yaşındayken ailesi Bursa'ya taşındı, çocukluğu ve gençliği burada geçti. Maddi zorluklar nedeniyle küçük yaştan itibaren çeşitli işlerde çalıştı: çıraklık, satış elemanlığı gibi.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu figüran kadrosuna girdi, 20 yaşına kadar tiyatroda rol aldı ve ünlü yönetmen Mahir Canova'dan oyunculuk dersleri aldı. Ancak tiyatroyu bırakıp müzik kariyerine yöneldi. İstanbul'a taşındı, gazinolarda sahne aldı.
Müzik kariyeri 1993'te "Yaktı Yaktı" albümüyle başladı. 1995'te "Sen İki Gözümsün" albümüyle pop ve klasik Türk müziği eserlerini harmanladı.
Uzun bir aradan sonra 2008'de "Sus" albümüyle geri döndü; "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkıları büyük başarı yakaladı. Diğer albümleri arasında "Hayde", "Alırım Aklını", "Bak Güzele" gibi çalışmalar yer alır.
Sahne şovlarının yanı sıra televizyonda Gelinim Mutfakta, Kuaförüm Sensin (jüri), Gelin Görümce gibi programlarda sunucu ve jüri olarak yer aldı. Çeşitli dizi ve filmlerde de rol aldı (örneğin Jet Sosyete'de kendisi olarak konuk oldu).
Cenazesi ertesi gün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.