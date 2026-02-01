La Liga’nın 22. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano’yu konuk ederken karşılaşmanın henüz başında şok bir gelişme yaşandı.

BELLINGHAM 8. DAKİKADA KENARA GELDİ

Jude Bellingham, 8. dakikada yaptığı sprint sonrası adalesinde zorlanma hissederek oyuna devam edemedi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan İngiliz orta saha oyuncusu, hücuma destek verdiği bir pozisyonun ardından bir anda temposunu düşürdü.

Real Madrid'de Bellingham 8. dakikada oyundan çıktı: Hüngür hüngür ağladı - Resim : 2

BRAHIM DIAZ OYUNA GİRDİ

Santiago Bernabeu'da Real Madrid taraftarlarının endişeli bakışları arasında Bellingham oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletip sahayı gözyaşları içinde terk etti ve yerine Brahim Diaz dahil oldu.

Bellingham'ın korkutan sakatlığıyla ilgili Real Madrid'in yapacağı açıklamaya çevrildi.