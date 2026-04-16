Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turunun açık ara en unutulmaz maçı Bayern Münih ile Real Madrid arasında Allianz Arena'da oynandı.

ARDA GÜLER'İN TARİH YAZDIĞI GECEDE YAZIK OLDU

Milli yıldız Arda Güler'in tarih yazdığı gecede; Real Madrid üç kez öne geçse de son dakikalarda 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamadı ve Bayern Münih'e 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nde havlu attı.

MİLLİ YILDIZ 35. SANİYEDE AĞLARI HAVALANDIRDI

Dev mücadele santranın ardından Manuel Neuer'in hatasını gole çeviren Arda Güler'in 35. saniyede attığı tarihi golle başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ

Arda Güler kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü atarken bu gol aynı zamanda Devler Ligi'nde hem Real Madrid'in attığı hem de Bayern Münih'in yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

BAYERN MUNIH HIZLI CEVAP VERDİ

Real Madrid ilk maçtaki 2-1'lik skor dezavantajını ortadan kaldırarak maça başlasa da Bayern Münih hızlı reaksiyon verdi ve Pavlovic ile 6. dakikada durumu 1-1'e getirdi.

ARDA FRİKİKTEN NEUER'İ BİR KEZ DAHA AVLADI

Arda Güler dakikalar 29'u gösterdiğinde bir kez daha Manuel Neuer ile karşı karşıya geldi ve frikikten attığı muazzam golle dünyanın gelmiş geçmiş en iyileri arasında gösterilen Alman kaleciyi yine çaresiz bıraktı.

HARRY KANE ALLIANZ TRİBÜNLERİNİ BAYRAM YERİNE ÇEVİRDİ

Real Madrid'in öne geçere turda bir kez daha dengeyi yakalamasının ardından Harry Kane 38'de ağları havalandırarak Arda Güler'in golüyle sessizliğe bürünen Allianz Arena'da adeta bayram havası estirdi.

İLK YARIDA SON SÖZÜ MBAPPE SÖYLEDİ

Nefes kesen ilk yarıda son sözü ise 42. dakikada Kylian Mbappe söyledi ve Real Madrid üçüncü kez öne geçerek devreye 3-2'lik üstünlükle girdi.

CAMAVINGA'NIN KIRMIZI KARTI TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

İki takımın da ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun tercih etmesiyle skor uzun süre 3-2 Real Madrid'in üstünlüğüyle devam etti. Ancak karşılaşmanın 86'ıncı dakikasında oyuna sonradan dahil olan Camavinga'nın kırmızı kart görmesi sahadaki tüm dengeleri değiştirdi.

LUIZ DIAZ KISA SÜRE İÇERİSİNDE REAL MADRID'İN UMUTLARINI YOK ETTİ

Real Madrid 10 kişi kaldıktan sonra skoru koruyamadı. Bayern Münih tüm riskleri alarak tur için yüklenirken İspanyol devi maçı uzatmalara taşıma umudunu 89'da Luiz Diaz'ın golüyle kaybetti.

OLISE BAYERN'E GALİBİYETİ GETİRDİ

Gecenin yıldızı Arda Güler'in 90'da oyundan çıkmasının ardından Michael Olise bir kez daha Real Madrid ağlarını havalandırarak skoru tayin eden isim oldu.

VINCIC MAÇI BİTİRDİKTEN SONRA ARDA GÜLER'E KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Ayrıca Slovak hakem Slavko Vincic, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Arda Güler'e yaptığı sert itirazlar nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

BAYERN MUNIH İKİ MAÇI DA KAZANARAK TURLADI

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih deplasmanda 2-1 yendiği Real Madrid'i evinde de 4-3 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

REAL MADRID İÇİN KABUS GİBİ SEZON

Ligde Barcelona'nın 9 puan gerisinde kalan ve Kral Kupası'ndan da elenen Real Madrid için Şampiyonlar Ligi belki de sezonu kupayla tamamlamak için son umuttu ancak onu da kaybederek büyük hüsran yaşadı.