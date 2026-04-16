Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunun rövanşında Real Madrid Bayern Münih'e karşı Arda Güler'in 2 golle yıldızlaştığı maçta üç kez öne geçmesine rağmen 4-3 kaybetti.

Bu sonuçla Devler Ligi'ne veda eden Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa maç sonu yaptığı açıklamalarda Sloven hakem Slavko Vincic'i suçladı.

ARBELOA: 'HAKEM MAÇI MAHVETTİ'

Karşılaşmanın kırılma anı olarak Eduardo Camavinga’nın gördüğü kırmızı kartı işaret eden Arbeloa, “Bu inanılmaz. Böyle bir pozisyonda bir oyuncunun oyundan atılmasını kimse açıklayamaz. Hakem maçı mahvetti. Bence oyuncunun zaten sarı kartı olduğunu fark etmedi.” dedi.

'OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM'

Arbeloa, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirerek, “Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu arma için çok mücadele ettiler. Onlar adına üzgünüm çünkü çok daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'e karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Arbeloa, “Büyük bir takıma karşı iyi bir maç oynadık. Gol atmaya çok yakındık. İlk maça göre seviyemizi yükselttik. Militao ve Bellingham’ın dönüşü de bize katkı sağladı.” diye konuştu.

'KULÜP NE KARAR VERİRSE KABUL EDECEĞİM'

Son olarak Real Madrid'deki geleceğini değerlendiren İspanyol teknik adam şunları söyledi:

"Geleceğimle ilgili endişelenmiyorum. Kulübün ne karar verirse vereceğini kabul edeceğim. Üzgünüm ama bu benim için değil, oyuncular, kulüp ve taraftarlar için üzgünüm.

Takımın maçları kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Ben sadece Real Madrid'in kazanmasını istiyorum, teknik direktörleri kim olursa olsun. Kulübün kararına saygı duyacağım"