Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunun rövanş maçında Bayern Münih'e deplasmanda 4-3 kaybederek elenen Real Madrid'de gecenin yıldızı Arda Güler oldu.

35. saniyede Manuel Neuer'in hatasını değerlendirerek tarihi bir gole imza atan milli yıldız 29. dakikada da frikikten harika bir vuruşla ağları havalandırdı.

Arda Güler'in 2 golüne ve etkileyici performansına rağmen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Fransız efsane Thierry Henry, Arda Güler'den övgüyle bahsederek dikkat çeken bir tepitte bulundu.

HENRY: 'ARDA GÜLER YETERİNCE TAKDİR EDİLMİYOR'

Henry, "Harika çocuk Arda Güler! Bu gece başka bir seviyede oynadı. Hele o frikik golü. İnanılmaz sakindi. Vizyoner ve kaliteli bir şekilde oyunu yönetti. Arda Güler hak ettiği övgüyü alamıyor. Yeterince takdir edilmiyor bence. Çünkü elit seviyede işler yapıyor." dedi.