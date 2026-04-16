FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, La Laguna Tenerife’ye konuk oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip 28-18 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumda zorlanan sarı-kırmızılılar devreye 46-28 geride girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Tenerife, üçüncü çeyreği 72-48 önde kapattı. Son periyotta farkı açan İspanyol ekibi, sahadan 99-59 galip ayrıldı.

Seride ilk maçı 84-83 kazanan Galatasaray, bugün 99-59 mağlup olduğu karşılaşma sonrası seriyi 2-1 kaybederek FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’ne yükselme şansını kaybetti.

