FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, La Laguna Tenerife’ye konuk oldu.
Mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip 28-18 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumda zorlanan sarı-kırmızılılar devreye 46-28 geride girdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Tenerife, üçüncü çeyreği 72-48 önde kapattı. Son periyotta farkı açan İspanyol ekibi, sahadan 99-59 galip ayrıldı.
Seride ilk maçı 84-83 kazanan Galatasaray, bugün 99-59 mağlup olduğu karşılaşma sonrası seriyi 2-1 kaybederek FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’ne yükselme şansını kaybetti.