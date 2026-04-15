Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunun rövanş maçında Real Madrid Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ARDA GÜLER İLK DAKİKA DOLMADAN AĞLARI HAVALANDIRDI

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, henüz maçın ilk dakikası dolmadan ağları havalandırdı.

NEUER'İN HATASINI AFFETMEDİ

Manuel Neuer'in kalesini terk ederek yaptığı pas hatasını affetmeyn milli yıldız, topu kaparak tereddüt etmeden kaleyi düşündü ve ağları havalandırarak 35. saniyede Real Madrid'i zorlu deplasmanda öne geçirdi.

— TRT Spor (@trtspor) April 15, 2026

SKOR DEZAVANTAJINI DAKİKASINDA ORTADAN KALDIRDI

Arda Güler'in bu golüyle birlikte Real Madrid, ilk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih karşısında skor dezavantajını da santrayla birlikte ortadan kaldırmış oldu.

ARDA GÜLER FRİKİKTEN YAZDI: İKİNCİ KEZ NEUER'İ AVLADI

Bayern Münih bu gole 6. dakikada Pavlovic ile hızlı cevap verse de Arda Güler bir kez daha sahneye çıkarak Maunel Neuer'i bu sefer frikikten avladı.

ARDAAAA!! NELER YAPIYORSUN! YİNE OLAĞANÜSTÜ! YİNE İNANILMAZ BİR VURUŞ! 🚀 pic.twitter.com/2DOaJ89G4d — TRT Spor (@trtspor) April 15, 2026

Arda Güler 29. dakikada ceza sahası önünde kazanılan frikikte topun başına geçerek muhteşem bir vuruşla Neuer'i tüm çabasına rağmen çaresiz bıraktı.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLLERİ

Öte yandan Arda Güler kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi gollerini attı. Bugüne kadar 20 kez Devler Ligi'nde forma giyen milli oyuncu bu karşılaşmalarda toplam 4 asist yapmıştı.