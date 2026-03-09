Real Madrid’in Celta Vigo ile oynadığı karşılaşmada Arda Güler’in yaptığı akıllı hareket futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Milli yıldız, korner kullanımı öncesinde savunmayı yanıltan bir hareket yaparak takımının golüne katkı sağladı.

Real Madrid korner kullanmaya hazırlanırken kameralar Arda Güler’in bir anda dizlerinin üzerine çöktüğünü gösterdi. Genç oyuncu sanki kramponlarının bağcıklarını bağlıyormuş gibi yaptı.

Arda Güler, asist öncesinde ayakkabısını bağlayarak Celta Vigo defansını uyuttu! 😬🌟



Sizce bu bir taktik miydi yoksa tesadüf mü? 🤔 pic.twitter.com/MCvHGEGjk4 — S Sport Plus (@ssportplustr) March 9, 2026

CELTA SAVUNMASI DİKKATİNİ KAYBETTİ

Bu hareket, Celta Vigo savunmasının dikkatini dağıttı. Rakip oyuncular Güler’in yalnızca bağcıklarını bağladığını düşünerek pozisyonu takip etmeyi bıraktı.

Tam o sırada hareketlenen Arda Güler, boş alanı değerlendirerek topu takım arkadaşına gönderdi ve pozisyon golle sonuçlandı.

GOL TCHOUAMENI’DEN GELDİ

Karşılaşmanın erken dakikalarında gerçekleşen pozisyonda Arda Güler’in hazırladığı atakta Aurelien Tchouameni topu ağlara göndererek Real Madrid’i öne geçirdi.

Milli futbolcunun yaptığı bu kurnaz hamle kısa sürede sosyal medyada viral olurken birçok futbolsever tarafından “zeka dolu bir hareket” olarak yorumlandı.