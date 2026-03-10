OLAYLAR

1864 - Ulysses S. Grant, Amerikan İç Savaşı sırasında, Abraham Lincoln tarafından Kuzeyli Birlik (Union) Genel Komutanlığı'na tayin edildi.

1876 - Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson, ilk telefon görüşmesini yaptılar.

1905 - İngiltere futbol kulübü olan Chelsea FC kuruldu.

1910 - Hollywood'da çekilen ilk film olan In Old California gösterime girdi.

1919 - Çin'de kölelik kaldırıldı.

1919 - Ali Fethi Okyar İngilizler tarafından tutuklandı.

1919 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Ahmed Tevfik Paşa hükûmeti düştü yerine Damat Ferit Paşa hükûmeti kuruldu.

1920 - Yunanistan başbakanı Venizelos'un da katıldığı toplantıda, İstanbul'un resmi işgaline ve Kuvâ-yi Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.

1939 - Büyük Temizlik toplanan Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevik) 18. Kongresi başladı. Kongrede Bolşevik Parti Marşı partinin yeni marşı olarak belirlendi.

1944 - Yunan İç Savaşı: Ulusal Kurtuluş Siyasi Komitesi, Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından kuruldu.

1945 - II. Dünya Savaşı: ABD tarafından Tokyo Bombardımanı başladı.

1952 - Küba'da Fulgencio Batista önderliğinde askerî darbe.

1956 - Kıbrıs Başepiskoposu III. Makarios'un, 9 Mart günü sınır dışı edilmesinden sonra Kıbrıs'ta ayaklanmalar başladı.

1956 - ABD'nin Florida eyaletinden Fas'a giden ve iki adet nükleer başlık kapsülü taşıyan uçak Akdeniz üzerinde kayboldu, uçağın enkazı ise bulunamadı.

1969 - Amerikalı lider Martin Luther King'in katili James Earl Ray, 99 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

1971 - Bir gün önceki başarısız askeri darbe teşebbüsünün ardından, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın Başkanlığında toplanan "Genişletilmiş Komuta Konseyi" toplantısında, "Olayları önlemede Hükümetin yetersiz kaldığı" ifade edildi ve 12 Mart günü Hükûmete muhtıra verilmesi kararı alındı.

1972 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararlarını, 53 red, altı çekimser, 238 kabul oyuyla onayladı.

1978 - 1978 tarihli Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Yasası yürürlüğe girdi.

2000 - Diyarbakır 1 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı, halkı ırk ve din farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği gerekçesiyle bir yıl hapisle cezalandırdı.

2004 - Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, yedi TİP'li öğrenciyi öldürdüğü için yedi kez idam cezasına çarptırılan Haluk Kırcı'nın cezasının, 48 ayı hücrede olmak üzere müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin kararı onadı.

2004 - Kostas Karamanlis Yunanistan başbakanı oldu.

2005 - Garri Kasparov satranç turnuvalarına katılmayacağını açıkladı.

DOĞUMLAR

1503 - I. Ferdinand, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1564)

1515 - Injong, Joseon Krallığı'nın 12. Kralı (ö. 1545)

1628 - Marcello Malpighi, İtalyan biyolog (ö. 1694)

1654 - Giuseppe Bartolomeo Chiari, İtalyan ressam (ö. 1727)

1695 - Adrian Manglard, Fransız ressam (ö. 1760)

1748 - John Playfair, İskoç bilim insanı ve matematikçi (ö. 1819)

1749 - Lorenzo Da Ponte, Venedikli opera yazarı ve şair (ö. 1838)

1760 - Leandro Fernández de Moratín, İspanyol tiyatro yazarı ve şair (ö. 1828)

1775 - Marc-Antoine Jullien de Paris, Fransız eğitmen (ö. 1848)

1786 - José María Vargas, Venezuela devlet başkanı (ö. 1854)

1787 - William Etty, İngiliz ressam (ö. 1849)

1788 - Joseph Freiherr von Eichendorff, Alman yazar (ö. 1857)

1794 - Henriette d'Angeville, İsveçli tırmanıcı (ö. 1871)

1822 - Willem Roelofs, Felemenk ressam, hakkak, litografisit ve tasarımcı (ö. 1897)

1833 - Pedro Antonio de Alarcón, İspanyol romancı (ö. 1891)

1844 - Pablo de Sarasate, İspanyol kemancı ve besteci (ö. 1908)

1845 - III. Aleksandr, Rus Çarı (ö. 1894)

1850 - Mary Mills Patrick, Amerikalı öğretmen ve yazar (ö. 1940)

1858 - Henry Watson Fowler, İngiliz öğretmen, sözlükbilimci ve yorumcu (ö. 1933)

1866 - Bedros Baltazar, Osmanlı Ermenisi tiyatro oyuncusu ve operet sanatçısı (ö. 1953)

1867 - Hector Guimard, Fransız mimar (ö. 1942)

1870 - David Ryazanov, Rus Marksist ve Marksist kuramcı (ö. 1938)

1873 - Jakob Wassermann, Alman yazar (ö. 1934)

1873 - Maria Perini, İtalyan bale öğretmeni (ö. 1939)

1876 - Ali Faik Ozansoy, Türk şair (ö. 1950)

1879 - Hans Luther, Alman siyasetçi (ö. 1962)

1888 - Barry Fitzgerald, İrlandalı bir sahne, film ve televizyon oyuncusu (ö. 1961)

1889 - Toshitsugu Takamatsu, Japon dövüş sanatları ustası (ö. 1972)

1891 - Sam Jaffe, Amerikalı aktör (ö. 1984)

1892 - Arthur Honegger, İsviçreli besteci (ö. 1955)

1892 - Gregory La Cava, İtalyan asıllı Amerikalı film yönetmeni (ö. 1952)

1898 - Zati Sungur, Türk illüzyonist (ö. 1984)

1903 - Bix Beiderbecke, Amerikalı müzisyen, caz tarihinin en özgün beyaz trompetçilerinden (ö. 1931)

1904 - Ralph Kronig, Alman fizikçi (ö. 1995)

1919 - Leonor Oyarzún, eski Şili First Ladysi (ö. 2022)

1920 - Boris Vian, Fransız yazar ve müzisyen (ö. 1959)

1920 - Kenan Pars, Türk oyuncu (ö. 2008)

1923 - Val Fitch, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2015)

1927 - Jupp Derwall, Alman futbolcu ve teknik direktör (ö. 2007)

1928 - Sara Montiel, İspanyol oyuncu ve şarkıcı (ö. 2013)

1929 - Alice Hirson, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2025)

1930 - Galip Erdem, Türk gazeteci (ö. 1997)

1931 - Edip Günay, Türk müzikolog (ö. 2010)

1934 - Gergely Kulcsár, Macar cirit atıcı (ö. 2020)

1936 - Sepp Blatter, İsviçreli futbol adamı

1937 - Joe Viterelli, Amerikalı aktör (ö. 2004)

1940 - Chuck Norris, Amerikalı yapımcı ve oyuncu

1940 - Defne Yalnız, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1943 - Fikret Ünlü, Türk siyasetçi (ö. 2019)

1946 - Gérard Garouste, Fransız ressam ve heykaltıraş

1947 - Kim Campbell, Kanadalı siyasetçi, diplomat ve avukat

1947 - Tom Scholz, Amerikan rock müzisyeni, söz yazarı, mucit, mühendis ve hayırsever

1950 - Abdurrahman Yalçınkaya, Türk hukukçu ve eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

1951 - Gloria Diaz, Filipinli oyuncu

1952 - Morgan Tsvangirai, Zimbabve'nin eski başbakanı (ö. 2018)

1953 - Paul Haggis, Oscar ödüllü Kanadalı senarist, yapımcı ve yönetmen

1955 - Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Türk siyasetçi (ö. 2021)

1958 - Garth Crooks, Jamaika asıllı emekli bir İngiliz futbolcu

1958 - Sharon Stone, Amerikalı sinema oyuncusu

1959 - Sinan Aygün, Türk iş insanı ve siyasetçi

1961 - Laurel Clark, ABD'li astronotu

1962 - Yaşar Alptekin, Türk manken, dansçı ve oyuncu

1962 - Valérie Dréville, Fransız oyuncu ve komedyen

1963 - Jeff Ament, ABD'li bir müzisyen

1963 - Rick Rubin, Amerikalı müzik yapımcısıdır

1964 - Neneh Cherry, İsveçli şarkıcı

1964 - Edward, Birleşik Krallık Kralı III. Charles'ın kardeşi

1965 - Deezer D, Amerikalı oyuncu ve rap şarkıcısı (ö. 2021)

1967 - Kubilay Penbeklioğlu, Türk oyuncu ve tiyatro ve seslendirme sanatçısı

1968 - Pavel Srníček, Çek futbolcu (ö. 2015)

1968 - Alma Čardžić, Bosnalı sunucu ve şarkıcı

1971 - Jon Hamm, Amerikalı oyuncudur

1972 - Timbaland, Amerikalı yapımcı, söz yazarı ve rap şarkıcısıdır

1973 - John LeCompt, Amerikalı müzisyen

1973 - Chris Sutton, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör

1975 - DJ Aligator, İran asıllı Danimarkalı DJ ve prodüktör

1976 - Frantz Granvorka, Fransız voleybolcu

1976 - Barbara Schett, Avusturyalı tenisçi

1977 - Robin Thicke, Amerikalı R&B şarkıcısı, söz yazarı, müzisyen, besteci, oyuncu

1979 - Alexander Khuon, Alman oyuncu

1981 - Samuel Eto'o, Kamerunlu futbolcu

1981 - Monika Bejnar, Leh atlet

1981 - Daniel Carvalho da Silva, Brezilyalı futbolcu

1981 - Ángel López, İspanyol millî futbolcu

1981 - Steven Reid, İrlandalı futbolcu ve teknik direktör

1982 - Kwame Brown, Amerikalı eski basketbolcu

1983 - Carrie Underwood, Amerikalı şarkıcı

1983 - Matteo Bugli, San Marinolu futbolcu

1984 - Olivia Wilde, Amerikalı oyuncu

1986 - Grete Havnesköld, İsveçli oyuncu

1986 - Samet Gül, Türk futbolcu

1986 - Gizem Yavuz, Türk basketbolcu

1988 - Ivan Rakitić, Hırvat futbolcu

1990 - Marasy, Japon piyanist ve besteci

1992 - Neeskens Kebano, Demokratik Kongolu futbolcu

1993 - Jack Butland, İngiliz futbolcu

1994 - Bad Bunny, Porto Rikolu şarkıcı

1995 - Zach LaVine, Amerikalı basketbolcu

1997 - Belinda Bencic, İsviçreli tenisçi

2001 - Alyssa Carson, Amerikalı astronot

2002 - Noni Madueke, İngiliz futbolcu

2006 - Kyle Alessandro, Norveçli şarkıcı

ÖLÜMLER

1291 - Argon, Moğol İmparatorluğu İlhanlılar'ın 1284 ile 1291 yılları arasındaki hükümdarı (d. 1258)

1615 - John Ogilvie, İskoç Cizvit şehidi (d. 1580)

1832 - Muzio Clementi, İtalyan besteci (d. 1752)

1861 - Taras Grigoroviç Şevçenko, Ukraynalı şair ve ressam (d. 1914)

1872 - Giuseppe Mazzini, İtalyan milliyetçisi, siyasetçi, avukat, aktivist, gazeteci, yazar ve mason (d. 1805)

1873 - Mirza Fetali Ahundov, Azerbaycan'ın ilk ateist aydını yazar ve filozof (d. 1812)

1889 - Antonio de Trueba, İspanyol şair, roman yazarı ve halkbilimci (d. 1821)

1913 - Harriet Tubman, Amerikalı kölelik karşıtı eylemci, Süfrajet, Sivil haklar eylemcisi ve Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon aleyhine çalışıp Birlik lehine casusluk yapmış hemşire (d. 1822)

1937 - Yevgeni İvanoviç Zamyatin, Rus yazar (d. 1884)

1938 - Mehmet Şükrü Koç, Türk hukukçu ve milletvekili (d. 1887)

1940 - Mikhail Bulgakov, Rus romancı (d. 1891)

1945 - Aleksandr Hatisyan, Ermeni siyasetçi ve gazeteci (d. 1874)

1952 - Richard Hildebrandt, Nazi Almanyasında Reichstag üyesi ve siyasetçi (d. 1897)

1965 - Jean Boyer, Fransız film yönetmeni ve şarkı sözü yazarı (d. 1901)

1966 - Frits Zernike, Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Hollandalı fizikçi (d. 1888)

1980 - José Américo de Almeida, Brezilyalı yazar (d. 1887)

1982 - Tacülmüluk, İran Kraliçesi (d. 1896)

1985 - Konstantin Çernenko, Sovyet politikacı (d. 1911)

1986 - Ray Milland, İngiliz oyuncu (d. 1907)

1988 - Andy Gibb, Birleşik Krallık doğumlu Avustralyalı şarkıcı (Bee Gees topluluğu) (d. 1958)

1993 - Emil Galip Sandalcı, Türk gazeteci (d. 1922)

1996 - Marc de Jonge, Fransız aktör (d. 1949)

1998 - II. Karekin Kazancıyan, İstanbul Ermeni Patriği ve Türkiye Ermenileri Ruhani Başkanı (d. 1927)

1998 - Lloyd Bridges, Amerikalı oyuncu (d. 1913)

1999 - Salah Birsel, Türk şair ve deneme yazarı (d. 1919)

1999 - Oswaldo Guayasamin, Ekvadorlu ressam, heykeltıraş, grafik sanatçısı ve muralist (d. 1919)

2004 - Nesibe Zeynalova, Azeri oyuncu (d. 1916)

2008 - Kenan Pars, Türk oyuncu (d. 1920)

2010 - Corey Haim, Kanadalı oyuncu (d. 1971)

2012 - Jean Giraud, Fransız çizgi film yapımcısı, çizer ve yazar (d. 1938)

2013 - Metin Serezli, Türk film ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı (d. 1934)

2017 - Joni Sledge, Amerikalı kadın pop-dans müziği şarkıcısı, yapımcı ve söz yazarı (d. 1956)

2017 - John Surtees, Britanyalı motosiklet ve otomobil yarışçısı (d. 1934)

2018 - Hubert de Givenchy, Fransız moda tasarımcısı (d. 1927)

2018 - Nur Subaşı, Türk tiyatro ve seslendirme sanatçısı (d. 1942)

2019 - İrsen Küçük, Kuzey Kıbrıslı politikacı (d. 1940)

2019 - Paul Talalay, Alman asıllı Amerikalı biyolog ve bilim insanı (d. 1923)

2019 - Pius Adesanmi, Nijeryalı-Kanadalı akademisyen, yazar, edebiyat eleştirmeni, hicivci ve köşe yazarı (d. 1972)

2020 - Muhammed Kiyaveş, İranlı politikacı (d. 1930)

2020 - Marcelo Peralta, Arjantinli sanatçı, öğretmen, besteci ve aranjör (d. 1961)

2020 - Roberto Stella, İtalyan doktor (d. 1952)

2021 - Hamed Bakayoko, Fildişi Sahilli siyasetçi ve başbakan (d. 1965)

2021 - Lyudmila Lyadova, Sovyet-Rus şarkıcı, besteci ve tiyatro sanatçısı (d. 1925)

2021 - Ali Mahdi Muhammad, Somalili girişimci ve politikacı (d. 1939)

2022 - Emilio Delgado, Amerikalı aktör, dublaj sanatçısı ve şarkıcı (d. 1940)

2022 - Jürgen Grabowski, Alman futbolcu (d. 1944)

2023 - Jesús Alou, Dominikli beyzbol oyuncusu (d. 1942)

2023 - Antonín Hájek, Çek kayaklı atlayıcı (d. 1987)

2023 - Napoleon XIV, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı (d. 1938)

2023 - Vefa Tanır, Türk siyasetçi (d. 1927)

2025 - Stanley R. Jaffe, Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve En İyi Film Akademi Ödülü sahibi (d. 1940)