ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada iki liderin özellikle İran’daki çatışma ve Ukrayna’daki müzakere sürecini ele aldığını belirtti.

Uşakov, görüşmede İran’daki durumun ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ve tarafların önemli görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti. Putin’in, İran’daki gerilimin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

UKRAYNA KONUSU DA GÜNDEME GELDİ

Telefon görüşmesinde Ukrayna’daki savaşın çözümüne yönelik girişimler de ele alındı. Putin’in, ABD’nin ve Donald Trump’ın arabuluculuk çabalarına olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Uşakov ayrıca görüşme talebinin Trump tarafından iletildiğini ve iki lider arasındaki telefon görüşmesinin yaklaşık bir saat sürdüğünü söyledi.

Rus yetkili, görüşmenin “samimi ve yapıcı” bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.