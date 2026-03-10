BBC'de yer alan haberde, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Üssü'ne indiği belirtildi. Bu uçakların, 6 Mart Cuma akşamı üssüne gelen bir B-1 Lancer bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki B-1 uçağının ardından RAF Fairford'daki ABD askeri hava araçlarına katıldığı bildirildi.
ABD nükleer bomba taşıyabilen B-52 ölüm uçaklarını üsse indirdi
ABD'ye ait üç B-52 bombardıman uçağının, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Fairford Üssü'ne ulaştığı bildirildi. ABD'nin en popüler bombardıman uçaklarından olan B-52'ler nükleer bomda da taşıyabiliyor... İşte ölüm makinesinin özellikleriDerleyen: Sinan Başhan
Son 72 saatte RAF Fairford Üssü'ndeki hava faaliyetlerinde önemli artış olduğu ve ABD'nin ağır bombardıman uçaklarını bölgeye konuşlandırdığı aktarıldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından B-52 bombardıman uçaklarının ilk kez İngiltere'de görüldüğüne dikkati çekildi.
Gloucestershire ve Wiltshire sınırında bulunan RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı kaydedildi. Üssün, B-1, B-52 ve B-2 gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu belirtildi.
İNGİLTERE ÜSLERİNİN KULLANILMASI İÇİN İZİN VERDİ
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başlangıçta ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik yürüttüğü saldırılarda İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemiş ve bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılığına yol açmıştı.
Başbakan Starmer, daha sonra yayımladığı video mesajda, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirmişti.
Starmer ayrıca, ABD'nin İngiliz üslerini İran'ın füze sistemlerini "kaynağında imha etmek" ve "belirli ve sınırlı savunma amacıyla" kullanacağını ifade etmişti.
İngiltere'nin, ABD'ye, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile RAF Fairford Üssü'nün kullanımına izin verdiği belirtilmişti.
ABD’NİN EN POPÜLER BOMBARDIMAN UÇAĞI
Tam adıyla B-52 Stratofortress, uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı olmasının yanı sıra, nükleer bomba taşıyabilme özelliğine de sahiptir.
Güdümlü olmayan basit konvansiyonel bombalar kullanarak geniş alanlara isabet ettirme oranı oldukça yüksek olan B-52’nin taşıma kapasitesi B-1B Lancer’dan daha az olmasına rağmen menzili daha uzundur. Ayrıca B-52, Ocak 1957’de Dünya etrafında hiç durmandan 49 saatte uçarak rekor kırmıştır.
B-52 bombardıman uçağı, 10 yıllık üretim sürecinde toplamda 744 adet üretilmiş ve 12 versiyonu geliştirilmiştir. Son versiyonu 1961 yılında B-52H adıyla 102 adet üretilmiştir.
B-52H versiyonu Pratt & Whitney firmasına ait TF33-P-3 turbofan motoru kullanılıyor. Bu motorla B-52H’ler yakıt tasarrufu da yapmış oluyor.
NÜKLEER BOMBA TAŞIYABİLİYOR
5 mürettebatla uçan B-52’lerin birim maliyeti 14 milyon dolar ile 54 milyon dolar arasında değişmektedir. B-52’lerin en dikkat çeken özelliği tabi ki nükleer bomba taşıyabiliyor olması. 21 Mayıs 1956’da Marshall adalarından olan Bikini Atolu’na havadan ilk hidrojen bombasını atan da bir B-52’dir.
B-52 bombardıman uçakları Vietnam savaşı ve körfez savaşında kullanılmasının yanı sıra şubat 2018’de Taliban eğitim kampını vurmuştu. ABD, 1972 yılı Vietnam savaşında, B-52’ler altı ay boyunca Kuzey Vietnam’a 400.000 ton kadar bomba yağdırmıştır.
B-52’de kullanılan IBM’e ait elektronik sistem uzay mekiklerinde kullanılan sistemle aynıdır.