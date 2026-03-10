ABD nükleer bomba taşıyabilen B-52 ölüm uçaklarını üsse indirdi

NÜKLEER BOMBA TAŞIYABİLİYOR

5 mürettebatla uçan B-52’lerin birim maliyeti 14 milyon dolar ile 54 milyon dolar arasında değişmektedir. B-52’lerin en dikkat çeken özelliği tabi ki nükleer bomba taşıyabiliyor olması. 21 Mayıs 1956’da Marshall adalarından olan Bikini Atolu’na havadan ilk hidrojen bombasını atan da bir B-52’dir.