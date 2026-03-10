Irak’ın Erbil kentinde bir evin çatısına kamikaze insansız hava aracı düştü.
Olayda İHA’nın taşıdığı mühimmatın patlamadığı öğrenildi. Patlamanın gerçekleşmemesi olası bir faciayı önledi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik kordonu oluşturuldu. Güvenlik ekipleri çevrede inceleme başlatırken, bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı.
Yetkililer, düşen İHA’nın incelenmesi için bölgede çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı başlattığı misillemelerin ardından Erbil’de son günlerde sık sık patlama seslerinin duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtiliyor.