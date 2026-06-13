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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız yarın Avustralya ile ilk maçına çıkacak.

ARDA GÜLER'DEN DÜNYA KUPASI PAYLAŞIMI

Tarihi karşılaşma öncesi heyecan doruklara çıkarken millilerin paylaşımları da dikkat çekiyor.

Takımın yıldız oyuncularından Arda Güler, sosyal medya hesabından yapay zeka destekli kısa bir video paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Gençlerbirliği altyapısında başlayan ve bugün Real Madrid oyuncusu olarak Ay-Yıldızlı formayla Dünya Kupası'na kadar uzanan futbol yolculuğunu kısaca özetleyen klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. İzleyenler 'Ne kadar gurur duysak az' yorumları yaptı.