Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi

Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi

JP Morgan altın tahminlerinde yıl sonu için değişikliğe gitti. İşte analistlerin yeni fiyat tahmini…

Kaynak: Haber Merkezi
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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi - Resim: 1

JP Morgan Global Research uzmanları yatırımcı ilgisindeki son dönem zayıflığına ve piyasalarda hakim olan yatay işlem sürecine rağmen altın fiyatları için taze rekor seviyeleri işaret etti.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi - Resim: 2

Kurumun düzenlediği en güncel küresel emtia araştırma raporu değerli metalin 2026 senesinin son çeyreğinde ons başına ortalama 6 bin dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin etti.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi - Resim: 3

2027’NİN SONUNDA 6 BİN 300 DOLARA YÜKSELME POTANSİYELİ VAR

Analistler piyasanın mevcut fiyatlamalarının çok ötesindeki projeksiyonu detaylandırarak 2027 senesi sonunda söz konusu varlığın 6 bin 300 dolara ulaşma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi - Resim: 4

Yılın başlarında güçlü bir başlangıç rallisi yapan spot altın fiyatları mart ayında ivme kaybederek yakın zamanda ons başına 4 bin 170 dolar ile yıl içi en düşük seviyesini test etti.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi - Resim: 5

JP Morgan Temel ve Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer değerli metale yönelik yatırımcı coşkusunun şimdilik ılımlı bir seyir izlediğini belirtti.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi - Resim: 6

Shearer mevcut teknik görünümü değerlendirirken fiyatların teknik bir belirsizlik alanında sıkıştığını aktararak 4 bin 340 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem gördüğünü ve şimdilik 4 bin 730 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın altında sınırlandığını söyledi.

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Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi - Resim: 7

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.

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