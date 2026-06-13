JP Morgan Global Research uzmanları yatırımcı ilgisindeki son dönem zayıflığına ve piyasalarda hakim olan yatay işlem sürecine rağmen altın fiyatları için taze rekor seviyeleri işaret etti.
Altın bu seviyelere gelecek: Dev banka rakam verdi
JP Morgan altın tahminlerinde yıl sonu için değişikliğe gitti. İşte analistlerin yeni fiyat tahmini…Kaynak: Haber Merkezi
Kurumun düzenlediği en güncel küresel emtia araştırma raporu değerli metalin 2026 senesinin son çeyreğinde ons başına ortalama 6 bin dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin etti.
2027’NİN SONUNDA 6 BİN 300 DOLARA YÜKSELME POTANSİYELİ VAR
Analistler piyasanın mevcut fiyatlamalarının çok ötesindeki projeksiyonu detaylandırarak 2027 senesi sonunda söz konusu varlığın 6 bin 300 dolara ulaşma potansiyeli taşıdığını ifade etti.
Yılın başlarında güçlü bir başlangıç rallisi yapan spot altın fiyatları mart ayında ivme kaybederek yakın zamanda ons başına 4 bin 170 dolar ile yıl içi en düşük seviyesini test etti.
JP Morgan Temel ve Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer değerli metale yönelik yatırımcı coşkusunun şimdilik ılımlı bir seyir izlediğini belirtti.
Shearer mevcut teknik görünümü değerlendirirken fiyatların teknik bir belirsizlik alanında sıkıştığını aktararak 4 bin 340 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem gördüğünü ve şimdilik 4 bin 730 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın altında sınırlandığını söyledi.
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.