Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Real Madrid'de Arda Güler performansıyla gündem olmaya devam ediyor.

Arda Güler şov devam ediyor: Kenan Karaman'ın takımına karşı yıldızlaştı - Resim : 1

Kenan Karaman'ın kaptanlığını yaptığı Schalkte 04'ün Real Madrid'i konuk ettiği maçta Arda Güler bir kez daha adından söz ettirdi.

Arda Güler şov devam ediyor: Kenan Karaman'ın takımına karşı yıldızlaştı - Resim : 2

KENAN KARAMAN SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADROYA ALINMADI

Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmaya Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlarken Schalkte 04'te Kenan Karaman ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Arda Güler şov devam ediyor: Kenan Karaman'ın takımına karşı yıldızlaştı - Resim : 3

GOL KATKISI VERDİ

Maçın 6. dakikasında Mbappe'nin golüyle öne geçen Real Madrid, 20'de ise Arda Güler'in kornerden yaptığı asistte Dean Huijsen'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

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Arda Güler şov devam ediyor: Kenan Karaman'ın takımına karşı yıldızlaştı - Resim : 5

ARDA'YA 45 DAKİKADA YETTİ

Soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle giren Real Madrid'de Arda Güler 45 dakika sahada kaldığı mücadele gösterdiği performansla alkış aldı. Milli yıldız devre arasında yerini Camavinga'ya bıraktı.