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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Real Madrid'de Arda Güler performansıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kenan Karaman'ın kaptanlığını yaptığı Schalkte 04'ün Real Madrid'i konuk ettiği maçta Arda Güler bir kez daha adından söz ettirdi.

KENAN KARAMAN SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADROYA ALINMADI

Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmaya Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de başlarken Schalkte 04'te Kenan Karaman ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

GOL KATKISI VERDİ

Maçın 6. dakikasında Mbappe'nin golüyle öne geçen Real Madrid, 20'de ise Arda Güler'in kornerden yaptığı asistte Dean Huijsen'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

ARDA'YA 45 DAKİKADA YETTİ

Soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle giren Real Madrid'de Arda Güler 45 dakika sahada kaldığı mücadele gösterdiği performansla alkış aldı. Milli yıldız devre arasında yerini Camavinga'ya bıraktı.