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UEFA Avrupa Ligi’nde iki eleme turunda tüm maçlarını kalesinde gol görmeden kazanarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Beşiktaş Süper Lig’in ilk haftasında evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 21:30’da oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

VINCENZO ITALIANO'DAN ROTASYON KARARI

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano son maçın kadrosundan Murillo'nun yerine Taylan, Emirhan'ın yerine Agbadou ve Hyeon gyu-Oh'un yerine Semih Kılıçsoy'a şans verdi.

Ayrıca İlhan Fakılı'nın yerine yeni transfer Leandro Trossard da ilk kez 11'de maça başlayacak.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR İLK 11’LER

Beşiktaş: Nübel, Taylan, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Semih

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Arda, Massanga, Sabiri, Da Costa, Boutoubba, Pintor, Yusuf

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR CANLI ANLATIM

Beşiktaş-Eyüpspor maçının canlı anlatımı, karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.