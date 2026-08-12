Real Madrid'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arda Güler, İspanyol basınının gündemindeki yerini koruyor.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS, milli futbolcunun Real Madrid'deki durumunu mercek altına aldığı haberinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gazete, Arda için "Güler kontrolü eline alıyor" başlığını kullanırken genç futbolcunun Jose Mourinho'nun ideal 11'inde kendisine yer açabilmek için önüne çıkan sınavları geçmeye devam ettiğini yazdı.

İKİ MAÇTA İKİ ASİST

AS, Arda Güler'in özellikle Fiorentina ve Ferencvaros karşılaşmalarındaki performansına vurgu yaptı.

Milli yıldızın iki mücadelede de yaptığı asistlerle Real Madrid'in oyunun sıkıştığı anlarda çözüm üretmesine yardımcı olduğu belirtilirken Arda'nın oyun görüşü ve yaratıcılığının öne çıktığı kaydedildi.

İspanyol gazetesi, Real Madrid'in rakibini fiziksel üstünlükle aşamadığı bölümlerde Arda'nın oyun zekası ve kurnazlığıyla kilidi açabildiğine dikkat çekti.

MOURINHO'NUN SİSTEMİNDE ÖZEL ROL

Haberde Jose Mourinho'nun yeni Real Madrid'inin yoğun ve mücadeleci bir oyun anlayışına hazırlandığı değerlendirmesi yapıldı.

Dumfries ve Cucurella gibi isimlerin bu yapıya uyum sağlayabileceği belirtilirken, özellikle rakiplerin kendi ceza sahası çevresine çekildiği maçlarda Arda Güler gibi teknik kalitesi yüksek oyunculara ihtiyaç duyulacağı ifade edildi.

Vinicius, Mbappe ve Diomande'nin açık alanlarda önemli silahlar olduğuna dikkat çeken AS, rakip savunmanın geriye yaslandığı karşılaşmalarda Arda'nın farklı bir çözüm sunabileceğini aktardı.

ARDA'NIN MEVKİSİ İÇİN İKİ İHTİMAL

İspanyol basınının üzerinde durduğu bir diğer konu ise Arda Güler'in Mourinho tarafından hangi bölgede kullanılacağı oldu.

Milli futbolcunun hazırlık karşılaşmalarında ağırlıklı olarak Bellingham için düşünülen 10 numara bölgesinde görev aldığı belirtilirken orta sahadaki çift pivotta da süre alabileceği değerlendirildi.

AS, Bernardo Silva'nın Ferencvaros karşılaşmasındaki performansının tam anlamıyla ikna edici bulunmadığını ve Arda'nın bu bölgede de alternatif haline gelebileceğine işaret etti.

'BENİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR, FANTASTİK BİR OYUNCU'

Öte yandan bir başka İspanyol spor yazarı Tomas Roncero da adena SER'in El Larguero programında Arda Güler'in kendisini şaşırtmaya devam ettiğini ifade ederek milli yıldızdan övgüyle söz etti.

Roncero, "Arda Güler beni hayrete düşürüyor. Güler'den her zaman daha fazlasını bekleyenlerden biriydim çünkü onun tipik yetenekli bir oyuncu olduğunu ama tabiri caizse biraz soğuk kalpli olduğunu düşünüyordum ve bence sonunda sahneye bomba gibi girdi. Fantastik bir oyuncu, komple bir orta saha oyuncusu ve bu takıma çok şey katacak." ifadelerini kullandı.

'ARDA İLE BELLINGHAM İLK 11'DE OLMALI'

Bellingham ile Arda Güler'in aynı anda oynaması gerektiğini belirten İspanyol gazeteci, "Mourinho bunu nasıl yapacak bilmiyorum ama ben Bellingham ve Güler'i takımımın ilk 11'inde istiyorum çünkü ikisinin de o kadar iyi olduğunu düşünüyorum ki oynamaları gerekiyor." diye konuştu.