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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Transfer haberleriyle tanınan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Arda Güler, İspanyol deviyle 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Anlaşmaya ilişkin Real Madrid'in resmi açıklamasının beklendiği belirtildi.

ARDA GÜLER BU SEZON REAL MADRID'DE PARLIYOR

21 yaşındaki milli futbolcu, 2026-27 sezonunda Real Madrid'in orta sahasında daha fazla sorumluluk almaya başladı. Güncel istatistiklerde Arda'nın La Liga'da 7 karşılaşmada forma giydiği ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı ürettiği görülüyor.

Arda'nın Avrupa'daki dikkat çeken performanslarından biri Roma karşısında geldi. Real Madrid'in 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada kullandığı köşe vuruşları geri dönüşün önemli parçalarından biri oldu. İspanyol ekibi, Arda'nın kullandığı üç kornerin ardından bulduğu gollerle mücadeleyi 4-3 kazandı. Bir diğeri ise dün oynanan Leipzig karşılaşmasında kaydettiği gol ile geldi. Arda Güler şimdilik 1 gol,1 asistlik gol katkısı ile Avrupa'da da boy gösteremeye devam ediyor.

Gözler kulübün yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.