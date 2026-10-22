Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Transfer haberleriyle tanınan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Arda Güler, İspanyol deviyle 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Anlaşmaya ilişkin Real Madrid'in resmi açıklamasının beklendiği belirtildi.
ARDA GÜLER BU SEZON REAL MADRID'DE PARLIYOR
21 yaşındaki milli futbolcu, 2026-27 sezonunda Real Madrid'in orta sahasında daha fazla sorumluluk almaya başladı. Güncel istatistiklerde Arda'nın La Liga'da 7 karşılaşmada forma giydiği ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı ürettiği görülüyor.
Arda'nın Avrupa'daki dikkat çeken performanslarından biri Roma karşısında geldi. Real Madrid'in 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada kullandığı köşe vuruşları geri dönüşün önemli parçalarından biri oldu. İspanyol ekibi, Arda'nın kullandığı üç kornerin ardından bulduğu gollerle mücadeleyi 4-3 kazandı. Bir diğeri ise dün oynanan Leipzig karşılaşmasında kaydettiği gol ile geldi. Arda Güler şimdilik 1 gol,1 asistlik gol katkısı ile Avrupa'da da boy gösteremeye devam ediyor.
Gözler kulübün yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.