Trendyol Süper Lig’in yeni sezonu öncesinde kadro çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK’de bir ayrılık daha yaşandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu’nun takımdan ayrıldığını açıkladı.
SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada Sinan Osmanoğlu’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği belirtildi. Böylece tecrübeli savunma oyuncusunun Arca Çorum FK kariyeri sona erdi.
ŞAMPİYONLUK KATKISI İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ
Arca Çorum FK, Sinan Osmanoğlu’na takımın şampiyonluk sürecinde verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Kulüp açıklamasında 36 yaşındaki futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.
Kırmızı-siyahlı ekipte yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında oyuncu hareketliliği devam ediyor.