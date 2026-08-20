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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK’de ayrılık yaşandı. Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı kulüp, gurbetçi futbolcu Burak Çoban’ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, sol kanatta görev yapan Burak Çoban’ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiği belirtildi. Böylece Çoban’ın Arca Çorum FK kariyeri resmen sona erdi.

ŞAMPİYONLUK KATKISI İÇİN TEŞEKKÜR

Arca Çorum FK, ayrılık açıklamasında Burak Çoban’ın takımın şampiyonluk sürecinde verdiği katkıya da değindi. Kırmızı-siyahlı kulüp, futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Burak Çoban’ın ayrılığıyla birlikte Arca Çorum FK’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında bir değişiklik daha gerçekleşmiş oldu.