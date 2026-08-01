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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Çığşar mevkiinde meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopa darbelerine maruz kalan İ.K.E (75) ve eşi yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.K.E, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

EŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralı eşinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

