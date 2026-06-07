Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, sanat dünyasından A Milli Futbol Takımı'na anlamlı bir destek geldi. Rap müziğin başarılı temsilcisi Sefo, turnuvada şampiyonluk mücadelesi veren "Bizim Çocuklar" için stüdyoya girerek "Türkiye'm" isimli yeni bir şarkıya imza attı ve şarkının klibini müzikseverlerle buluşturdu.

"80 MİLYON KALP SENİNLE"

Tribünlerin ve sokakların ortak coşkusunu dinamik ritimlerle buluşturan şarkı, kısa sürede sosyal medyada ay-yıldızlı taraftarların favorileri arasına girdi. Şarkıda yer alan "Her maçında 80 milyon kalp seninle... Türkiye'yi dize getiren, bunun adı aşk, rakip bitiren" sözleri, şampiyonluk inancına vurgu yapan, etkileyici sözleriyle dikkat çekti.

KLİBİN FİNALİNDE ŞENOL GÜNEŞ'TEN ANLAMLI MESAJ

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenme oranına ulaşan klibin en dikkat çekici bölümü ise final sahnesi oldu. 2002 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atan unutulmaz teknik direktör Şenol Güneş, klibin sonunda doğrudan milli futbolculara seslenerek şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Sevgili futbolcu kardeşlerim, bugüne kadar hayallerinizi gerçekleştirdiniz. Kendinizi, ailenizi ve ülkemizi sevindirdiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. Önemli olan neye sahip olduğumuz değil, sahip olduklarımızı kimlerle paylaştığımızdır. Sevgiler, başarılar..."

İşte Sefo’nun "Türkiye'm" şarkısının sözleri;

Her maçında

80 milyon kalp seninle

Her şehirde



Her yarında, büyüdüğümüz caddelerin her birinde

Biz seninle

Türkiye'm

Her maç yanındayız sen yeter ki saldır

Türkiye'm

Ay yıldız formalım sen kupayı kaldır

Türkiye'm

Türkiye'm

Türkiye'm

Türkiye'm

Gollerini at dize getiren

Bunun adı aşk rakip bitiren

Senin için hep ödedik bi bedel

Ay yıldızım şampiyon ol, hadi gel

Saha o'na dar, hadi Türkiye'm

Korur dualar, sana edilen

Geliyor Amerika'dan bi haber

İnan sana çok yakışır bu zafer

O heyecanı özledik hepimiz tek yürek olsak

O gün bayram olacak

Türkiye şampiyon olsa Türkiye'm

Her maç yanındayız sen yeter ki saldır Türkiye'm

Ay yıldız formalım sen kupayı kaldır

ŞARKIYI DAHA ÖNCEDEN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Sefo’dan hit şarkısı Bilmem Mi için marş düzenlemesi istediği ortaya çıkmıştı. Sıfırdan bir beste yerine, zaten çok popüler olan parçanın Milli Takım marşına dönüştürülmesi planlanıyordu. Ancak Sefo bu fikre çok sıcak bakmadı.

Ünlü rapçi, mevcut bir şarkıyı marşa çevirmek yerine baştan, özgün bir marş yazmış ve 'Türkiyem'i yayınlamıştı. Ancak fikir ayrılığı nedeniyle de süreç ilerleyemedi. Tüm bu konuşulanlara rağmen ne “Bilmem Mi” marş oldu ne de Sefo’nun başka bir çalışması marş olarak kabul edildi.