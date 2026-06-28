Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat’ta Iraklı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Arakçi, başkent Bağdat’ta ilk olarak Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran ile ABD arasında varılan ateşkesin yanı sıra, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar ele alındı.

Başbakan Zeydi, Irak’ın çatışmaların sona erdirilmesini ve anlaşmazlıkların diyalog ile müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini belirterek, bölgesel istikrarın komşu ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ülkesinin Irak ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayarak, İran’ın bölge ülkeleri ve Arap komşularıyla ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini dile getirdi.

Arakçi ayrıca Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ile de bir araya geldi.

İranlı Bakan, sabah saatlerinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüşmüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı’ndaki son durum, İran ile ABD arasında varılan ateşkes, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkiler ele alınmış; Irak tarafı ise Bağdat’ın bölgesel diyalog ve arabuluculuk rolünü sürdürmeye hazır olduğunu vurgulamıştı. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenlemişti.